Masza Graczykowska zginęła w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach. Wieści o śmierci influencerki wstrząsnęły internautami, którzy śledzili jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowuch. Do tej pory nie ujawniono przyczyny śmierci Maszy Graczykowskiej. Teraz głos w sprawie zabrała prokuratura, przekazując nowe informacje na temat zdarzenia.

Masza Graczykowska nie żyje. Prokuratura zabrała głos

Śmierć Maszy Graczykowskiej wywołała zarówno lawinę emocji, jak i pytań o okoliczności odejścia twórczyni internetowej. Wcześniej ujawniono wyniki sekcji Graczykowskiej. Teraz dla redakcji Pudelka prokuratura ujawniła najnowsze ustalenia. Rzecznik Piotr Antoni Skiba przekazał, że śledztwo nie jest prowadzone w kierunku samobójstwa ze względu na nieznalezienie na miejscu dowodów na to wskazujących.

Gdyby na etapie oględzin zwłok w miejscu ich ujawnienia pojawiło się podejrzenie samobójstwa, wszczęcie śledztwa następowałoby na podstawie innego przepisu niż art. 155 kk, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. W takim przypadku stosuje się artykuł 151 kk. Prokurator, który wszczyna postępowanie przygotowawcze, formułuje pewną tezę - od niej zależy, pod jakim kątem prowadzone będzie postępowanie. Jeśli na miejscu nie ma żadnych śladów wskazujących na samobójstwo - ani w ułożeniu zwłok, ani w okolicznościach ich ujawnienia - w tym zakresie postępowanie nie jest wszczynane. przekazał Piotr A. Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej

W dalszej części wypowiedzi rzecznik przedstawił też alternatywną drogę prowadzenia śledztwa.

Jeżeli natomiast podczas oględzin widać przesłanki wskazujące na działanie osób trzecich, np. obecność narzędzia zbrodni, charakterystyczne ułożenie ciała, ślady obrony, wówczas wszczyna się postępowanie z art. 148 kk, czyli zabójstwo. Bardzo często jednak dochodzi do sytuacji, w której osoby po prostu umierają z przyczyn naturalnych lub mają problemy zdrowotne niewidoczne na pierwszy rzut oka. Wówczas standardową kwalifikacją prawną jest art. 155 kk, ponieważ stwierdzamy fakt zgonu bez dowodów wskazujących na samobójstwo lub walkę.

W kolejnych komentarzach zapowiedziano konkretne działania mające na celu odkrycia prawdy o śmierci influencerki.

Kolejne etapy śledztwa ws. śmierci Maszy Graczykowskiej

Rzecznik Piotr Antoni Skiba przekazał Pudelkowi informacje o procedurach i badaniach w przypadku śledztwa dochodzenia okoliczności tego typu śmierci.

To, że osoba leczyła się lub miała pewne problemy zdrowotne (chore nerki, przyp. red.), o których pisano w mediach, nie oznacza automatycznie, że zgon nastąpił z tych przyczyn. Czasami przyczynę trudno określić nawet po sekcji zwłok. W takich przypadkach przeprowadza się pogłębione badania - genetyczne, toksykologiczne, mikroskopowe - w celu wykluczenia zaburzeń chorobowych lub innych przyczyn zgonu. Jeżeli biegły po wykonaniu wszystkich badań nie jest w stanie ustalić przyczyny śmierci, pozostaje ona nieokreślona.

W kolejnej wypowiedzi rzecznik zabrał też głos na temat wciąż nieznanej przyczyny śmierci Maszy Graczykowskiej.

Dokładna przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana - choć pojawiają się pewne podejrzenia, wcześniejsze problemy zdrowotne i styl życia mogły mieć wpływ na zgon. Ostateczne ustalenia będą możliwe dopiero po pogłębionych badaniach, których wyniki mogą pojawić się dopiero po dłuższym czasie z powodu ograniczonej obsady Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie powiedział Piotr A. Skiba.

