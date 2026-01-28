5 września 2025 roku na trasie S19 w miejscowości Jeżowe doszło do tragicznego wypadku samochodowego. W wyniku zderzenia dwóch pojazdów zmarły trzy osoby. Na miejscu zginęła znana dziennikarka Katarzyna Stoparczyk oraz 57-letni Jerzy Ch. Trzecia ofiara, kierowca jednego z pojazdów, zmarła w szpitalu w grudniu tego samego roku. Wypadek poruszył opinię publiczną. Do dziś nieznane są dokładne przyczyny tragedii. Prowadzący śledztwo prokurator rejonowy Piotr Walkowicz przekazał nowe, istotne informacje na temat postępu postępowania.

Śledztwo w sprawie śmierci Katarzyny Stoparczyk weszło w decydującą fazę

5 września 2025 roku w miejscowości Jeżowe, na drodze ekspresowej S19 w kierunku Rzeszowa, doszło do tragicznego w skutkach wypadku samochodowego. Zderzyły się dwa pojazdy: czarna Skoda oraz biała Skoda, a na miejscu zginęła Katarzyna Stoparczyk, znana dziennikarka radiowa i telewizyjna, związana z Programem Trzecim Polskiego Radia. Sprawą nadal zajmuje się prokuratura, która właśnie przekazała nowe informacje.

Jak przekazał "Faktowi" prokurator rejonowy Piotr Walkowicz, zakończony został etap specjalistycznych badań prowadzonych w związku z wypadkiem. Prokuratura powołała zespół biegłych w celu przygotowania kompleksowej opinii na temat przyczyn i przebiegu zdarzenia. W skład zespołu weszli eksperci z dwóch renomowanych instytucji z Krakowa.

Powołaliśmy zespół biegłych celem wydania opinii kompleksowej dotyczącej przyczyn i przebiegu tego wypadku, w których bierze udział Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i pracownia Zakładu Badania Wypadków Drogowych, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna też z Krakowa i czekamy na wydanie opinii kompleksowej przez te dwie instytucje - przekazał ''Faktowi'' prokurator rejonowy Piotr Walkowicz.

Akta sprawy zostały już przekazane tym ośrodkom, a eksperci mają teraz przygotować wspólną, szczegółową analizę. Prokurator Walkowicz podkreślił, że skierowano do biegłych konkretne pytania, które mają pomóc w ustaleniu przebiegu tragedii i identyfikacji wszystkich jej okoliczności.

Akta sprawy w rękach biegłych z Krakowa

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prokuraturę, oczekuje się teraz na wydanie kompleksowej opinii przez krakowskich ekspertów. Prokuratura zaznacza, że zespoły biegłych są zaangażowane w wiele spraw jednocześnie, a czas potrzebny na przygotowanie analizy zależy od aktualnego obciążenia pracą obu instytucji. Prokurator Piotr Walkowicz zaznaczył:

Zakreśliliśmy pewien termin do wydania tej opinii, ale będziemy czekać na informacje ze strony tych instytucji.

Kiedy poznamy przyczyny tragedii? Prokurator o terminie ekspertyzy

Pomimo że śledztwo ewidentnie posuwa się do przodu, na ostateczne rozstrzygnięcia przyjdzie jeszcze poczekać. Opinia biegłych ma kluczowe znaczenie dla dalszych działań prokuratury, jednak brak dokładnego terminu jej przygotowania wprowadza element niepewności.

Jak podkreślił prokurator Walkowicz, zespoły pracujące nad analizą wypadku działają z dużym obciążeniem, dlatego na konkretne wnioski trzeba będzie poczekać dłużej. Z wypadkiem, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk, wiąże się wiele niewiadomych. Powołanie zespołu biegłych daje nadzieję na wyjaśnienie tragicznych wydarzeń i ustalenie, co dokładnie doprowadziło do tej dramatycznej sytuacji.

