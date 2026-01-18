Synowie Katarzyny Stoparczyk pojawili się w niedzielnym wydaniu "Dzień Dobry TVN". Maksymilian i Fryderyk Stoparczykowie opowiedzieli, co przekazali na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i w pięknych słowach wspominali ukochaną mamę.

Tragiczna śmierć Katarzyny Stoparczyk w wypadku samochodowym

5 września 2025 roku doszło do dramatycznego wypadku samochodowego, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk. Znana dziennikarka radiowa i telewizyjna była pasażerką czarnej skody, która uderzyła w tył białej skody. W wyniku zderzenia pasażerowie obu pojazdów zginęli na miejscu, w tym Katarzyna Stoparczyk. Trzy inne osoby, w tym 61-letni kierowca białej skody, zostały ranne. Niestety, mężczyzna zmarł w grudniu w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku.

Maksymilian i Fryderyk Stoparczyk kontynuują misję swojej mamy

18 stycznia 2026 roku, w programie „Dzień Dobry TVN”, Maksymilian i Fryderyk Stoparczyk wystąpili publicznie, by opowiedzieć o działaniach upamiętniających ich mamę. Katarzyna Stoparczyk przez 15 lat była ambasadorką Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”. Po jej śmierci, z inicjatywy fundacji, powstała Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży im. Kasi Stoparczyk.

Synowie dziennikarki aktywnie wspierają działalność Pracowni. Maksymilian zaznaczył:

Pracownia nosi nazwę wziętą od imienia mamy i to dla nas bardzo ważna rzecz i staramy się ją wesprzeć. Oczywiście, nigdy nie dorównamy naszej mamie, ale zrobimy to, co jesteśmy w stanie, by wspierać misję, którą mama rozpoczęła

Złoty Mikrofon Katarzyny Stoparczyk wystawiony na aukcji WOŚP

Maksymilian i Fryderyk Stoparczyk przekazali na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyjątkową pamiątkę po swojej mamie - jej Honorowy Złoty Mikrofon. Aukcja zakończyła się 16 stycznia 2026 roku, a zwyciężczynią została pani Ania, która wylicytowała mikrofon za ponad 36 tysięcy zł.

Celem synów było nie tylko wsparcie WOŚP, ale również kontynuacja dzieła matki i zwrócenie uwagi na potrzebę pomocy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej.

Synowie dziennikarki ujawniają osobiste wspomnienia z dzieciństwa

Podczas wystąpienia w „Dzień Dobry TVN”, synowie Katarzyny Stoparczyk opowiedzieli o wartościach, jakie wynieśli z domu rodzinnego. Maksymilian powiedział:

Mama zawsze była nastawiona na drugiego człowieka, chciała pomagać. W pracy była związana z dziećmi, dlatego najwięcej pomagała dzieciom, ale miała bezwarunkowy odruch pomocy

Fryderyk wspomniał, jak mama angażowała ich w działalność społeczną:

Prowadziła kiedyś reportaże z bezdomnymi i zabierała nas do jadłodajni dla bezdomnych, zdarzyło mi się kiedyś upiec ciało, jak tam przychodziliśmy wspominał w DDTVN.

Choć Katarzyna Stoparczyk trzymała swoich synów z dala od świata mediów, dziś Maksymilian i Fryderyk zdecydowali się mówić publicznie, by wspierać szlachetne cele i nieść dobro, zgodnie z tym, czego nauczyła ich mama. A czy chcieliby pójść w ślady mamy i zostać dziennikarzami?

Myślę, że każdy podąża swoją ścieżką, mama trzymała nas na uboczu od świata medialnego, natomiast teraz, jak mamy okazję w taki sposób pomóc, to szkoda by było tego nie zrobić Maksymilian Stoparczyk mówił w śniadaniówce TVN.

Na zakończenie rozmowy z synami Katarzyny Stoparczyk Marcin Prokop zapytał, czego nauczyła ich mama i co zostanie w nich na zawsze. Słowa Fryderyka i Maksymiliana poruszają do łez.

Ta niesamowita uważność na drugiego człowieka i zaciekawienie drugim człowiekiem. To jest niesamowite, jak mama interesowała się ludźmi - ja nie zawsze to to nawet rozumiałem, że aż w takim stopniu może to być ciekawe dla kogoć - natomiast podziwiam to i jest to taki dar mówił Maksymilian Stoparczyk.

Dodałbym jeszcze niesamowity entuzjazm, bo ta uważność zgadzam się, to jest najważniejsza rzecz, ale też entuzjazm, którego nie widziałem nigdy w nikim i chciałbym kiedyś zobaczyć go w sobie dodał Fryderyk Stoparczyk.

Widzowie "Dzień Dobry TVN" byli oczarowani synami Katarzyny Stoparczyk: "Bardzo ciepli sympatyczni młodzi ludzie. Jak ich mama", "Pięknego życia dla wspaniałych młodych mężczyzn. Imponują wiedzą, kulturą osobistą i empatią" - komentują internauci.

