Katarzyna Stoparczyk była cenioną dziennikarką radiową i telewizyjną, znaną przede wszystkim z audycji prowadzonych w Programie III Polskiego Radia. Jej głos był rozpoznawalny i kojarzony z programami pełnymi ciepła, empatii i zrozumienia. Największą popularność zdobyła dzięki takim audycjom jak „Dzieci wiedzą lepiej” i „Duże dzieci”.

Miała 51 lat. Jej działalność medialna wykraczała jednak daleko poza standardowe ramy dziennikarstwa. W ostatnich latach Katarzyna Stoparczyk aktywnie wspierała dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym. Jej zaangażowanie obejmowało zarówno audycje, jak i inicjatywy społeczne oraz udział w wydarzeniach takich jak Kongres Kobiet, na którym miała mówić o problemach psychicznych młodych ludzi.

Katarzyna Stoparczyk zginęła w tragicznym wypadek na S19 w Jeżowem

Dramat rozegrał się 5 września 2025 roku. Na drodze ekspresowej S19 w miejscowości Jeżowe na Podkarpaciu doszło do tragicznego wypadku samochodowego. Katarzyna Stoparczyk była jedną z uczestniczek tego zdarzenia.

Według informacji, siła zderzenia była ogromna. Po przyjeździe na miejsce służby ratunkowe zastały dwa mocno uszkodzone pojazdy po przeciwnych stronach drogi. Katarzyna Stoparczyk była zakleszczona we wraku samochodu, nie dawała oznak życia. Mimo podjętej natychmiastowo resuscytacji, ratownicy medyczni stwierdzili jej zgon na miejscu. Niedawno na jaw wyszły nowe ustalenia ws. wypadku Katarzyny Stoparczyk.

Usłyszymy niepublikowane rozmowy Katarzyny Stoparczyk

Katarzyna Stoparczyk przed śmiercią pracowała nad projektem „Dajcie nam głos!”. Były to rozmowy z dziećmi na ważne tematy, które miały podkreślić głos najmłodszych w przestrzeni publicznej. Okazało się, że wiele z nich nie zostało opublikowanych. Zdecydowano, że po śmierci dziennikarki będziemy mogli usłyszeć te audycje.

Minęły ponad dwa miesiące, odkąd odeszła Katarzyna Stoparczyk. Jej śmierć to ogromna strata, ale pozostawiła po sobie coś wyjątkowego - swoje serce, pasję i nagrania, które zdążyła przygotować czytamy na profilu „Dajcie nam głos!”.

Ten projekt był jej marzeniem. Przez ostatnie trzy lata wspólnie nad nim pracowaliśmy, nagrywając rozmowy pełne dziecięcej mądrości i autentyczności. Wiele z nich nie zostało jeszcze opublikowanych. Chcemy je Państwu pokazać. W najbliższym czasie rozpoczniemy emisję rozmów, które Kasia prowadziła z dziećmi dodano.

Katarzyna Stoparczyk podbiła serca Polaków swoimi audycjami

Audycje Katarzyny Stoparczyk, takie jak „Dzieci wiedzą lepiej” i „Duże dzieci”, stały się synonimem jakościowego dziennikarstwa radiowego. To w nich dzieci mogły mówić otwarcie o swoich uczuciach, przemyśleniach, a także dzielić się własnymi refleksjami na tematy, które często są pomijane w dorosłych rozmowach.

Stoparczyk potrafiła wydobywać z dzieci autentyczność, mądrość i niewinność, która w jej oczach była pełnoprawnym głosem w debacie społecznej. Dzięki niej dzieci stawały się widoczne i słyszane.

Ostatnie lata życia Katarzyny Stoparczyk były intensywnie związane z działaniami na rzecz dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym. Jej misją było dawanie przestrzeni młodym ludziom do wyrażania emocji i otwartego mówienia o trudnych doświadczeniach. Miała wystąpić na Kongresie Kobiet w Katowicach, by poruszyć temat kryzysu psychicznego młodzieży - to wystąpienie już się nie odbyło.

