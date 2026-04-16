W okolicach Konstancina-Jeziorny zderzyły się samochód osobowy i motocykl, a 37-letni motocyklista trafił do szpitala. Media rozpisują się, że 42-letnim kierowcą samochodu osobowego miał być znany muzyk, Baron. Funkcjonariusze przekazali nowy komunikat ws. zdarzenia.

Baron brał udział w wypadku? Komentarz policji

Sprawą zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie, która po dwóch dniach od pierwszych doniesień doprecyzowała kluczowe szczegóły. Potwierdzono, że samochodem kierował 42-letni mężczyzna, a motocyklem 37-latek. Do tego doszła informacja, że w aucie, poza kierowcą, znajdowało się także dziecko. Policja wskazuje, że zdarzenie miało miejsce w okolicach Konstancina-Jeziorny i na tym etapie jest traktowane jako sprawa, której okoliczności dopiero będą wyjaśniane w ramach prowadzonego postępowania. Funkcjonariusze sporządzili dokumentację na miejscu, a dalsze czynności mają posłużyć odtworzeniu przebiegu kolizji i odpowiedzi na pytania o to, jak dokładnie doszło do zderzenia.

Podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie w rozmowie z Plejadą dodała:

Autem, w którym znajdowało się także dziecko, kierował 42-latek. 37-latek kierujący motocyklem został przetransportowany do szpitala po zdarzeniu i do chwili obecnej w szpitalu przebywa. Na chwilę obecną to są właściwie wszystkie informacje, które możemy przekazać

We wcześniejszych komunikatach funkcjonariusze odpowiedzieli, że zarówno kierowca samochodu, jak i motocyklista byli trzeźwi.

Konstancin-Jeziorna wypadek. Zamieszanie wokół Barona

O tym, że uczestnikiem wypadku był m. in. Aleksander Milwiw-Baron, muzyk Afromental i juror programu "The Voice od Poland", poinformowała redakcja tvnwarszawa.pl. Do zdarzenia na drodze doszło w niedzielę, 12 kwietnia po godzinie 18:00.Sam Baron nie wydał w tej sprawie żadnego komentarza.

