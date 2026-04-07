Wypadek samochodowy z udziałem aktorki poruszył jej fanów. Poszkodowanych natychmiast przewieziono do szpitala. Służby ujawniły pierwsze ustalenia dotyczące przebiegu zdarzenia.

Tori Spelling miała wypadek

2 kwietnia w Temeculi w Kalifornii doszło do kolizji z udziałem samochodu, którym podróżowała Tori Spelling - aktorka znana chociażby z serialu "90210" czy "Tajemnice Smallville". W środku było łącznie siedmioro dzieci: czworo jej własnych oraz troje znajomych jej pociech. Służby potwierdziły interwencję na miejscu, a dzieci trafiły do szpitala trzema karetkami.

Według przekazywanych ustaleń wypadek miał mieć dramatyczny przebieg: jeden z kierowców miał jechać z nadmierną prędkością, przejechać na czerwonym świetle i uderzyć w samochód, którym poruszała się Spelling.

W tej chwili nie przekazano informacji o stanie Tori Spelling ani o szczegółowym stanie jej pasażerów. Podano również, że na ten moment nikt nie został zatrzymany w związku ze zdarzeniem.

Kim jest Tori Spelling?

Tori Spelling jest mamą pięciorga dzieci, które ma z Deanem McDermottem. Para podjęła decyzję o rozstaniu w 2023 roku po 20 latach związku. Aktorka złożyła pozew rozwodowy w 2024 roku. Po uprawomocnieniu się rozwodu Spelling odniosła się do zmian w życiu prywatnym w swoim podcaście „misSPELLING”. Podkreślała, że rozstanie odbyło się w zgodzie i że obie strony stawiały na spokój oraz dobro dzieci.

To bardzo ciekawe, bo z Deanem byliśmy razem 20 lat, z czego 18 po ślubie, i chociaż w naszym małżeństwie nie brakowało wzlotów i upadków, to sam rozwód przebiegł bez żadnych problemów. (...) Dean i ja wyszliśmy z tego rozwodu z czystą kartą. Żadne z nas niczego od siebie nie żądało

Spelling to aktorka znana z wielu ról. Mogliśmy zobaczyć ją m.in. w: "Fatalny trójkąt", "Przed ołtarzem", "Drużyna z Beverly Hills", "Hush" czy "Do usług".

