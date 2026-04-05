Śmierć Maszy Graczykowskiej wciąż wywołuje pytania. 25-letnią influencerkę znaleziono 8 marca 2026 roku w jej mieszkaniu w Warszawie. Po tygodniach od znalezienia ciała, śledczy przekazali kolejną informację w sprawie.

Nowe informacje ws. śmierci Maszy Graczykowskiej

Trwa śledztwo po śmierci Maszy Graczykowskiej. Śledczy przekazali własnie nowe informacje w sprawie. Jak podkreśla prokurator Antoni Skiba w rozmowie z "Faktem":

Na pewno nie doszło ani do samobójstwa, ani do morderstwa

Jednocześnie prokuratura nie wskazała, co było bezpośrednią przyczyną zgonu. Śledczy podkreślają też, że nie będą ujawniać szczegółów postępowania z uwagi na dobro rodziny Maszy Graczykowskiej.

Masza Graczykowska o zdrowiu psychicznym

Masza Graczykowska była rozpoznawalną postacią mediów społecznościowych i mówiła otwarcie o rzeczach, które wiele osób woli ukrywać. W swoich publikacjach wracała do tematu zdrowia psychicznego, wspominała o depresji oraz o uzależnieniu od opioidów. Dla części obserwatorek i obserwatorów była kimś, kto przełamuje tabu, bo zamiast lukrowanej wersji życia pokazywała również jego trudną stronę, z jaką przyszło jej się mierzyć.

Z tego, co sama przekazywała, jej problem z uzależnieniem miał zacząć się po stracie ukochanego psa. Wspominała też o lekach, z którymi zetknęła się za sprawą byłego partnera.

Teoretycznie zaczęło się od śmierci Rysia (psa - przyp. red.) niestety. W tamtym momencie jeszcze byłam w pewnym chłopakiem, który pokazał mi pewne leki, które uśmierzają ból fizyczny i psychiczny i po prostu zaczęłam je kolokwialnie ć**ć. Nie mogłam tego przeżyć,

Masza Graczykowska nie ukrywała również, że mierzyła się z depresją a także miała próby odebrania sobie życia. W sieci dzieliła się swoją trudną historią. W jednym z filmów opowiedziała o śmierci klinicznej, której doświadczyła. Masza Graczykowska miała tylko 25 lat. Wciąż nie są znane przyczyny jej śmierci.

Jeśli odczuwasz potrzebę wsparcia, zmagasz się z lękiem lub smutkiem albo masz myśli samobójcze, możesz skontaktować się z bezpłatnymi liniami wsparcia:

800 70 22 22 — Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

800 12 12 12 — Infolinia oferująca wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i opiekunów w sytuacjach kryzysowych

116 111 — Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 — kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych

Możesz też zgłosić się do Ośrodków Interwencji Kryzysowej (OIK).

