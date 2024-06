W młodym wieku zmarł znany stylista gwiazd Grzegorz Bloch. O śmierci poinformowała siostra. Przyjaciele z branży show-biznesu sercem wspierają rodzinę i nie mogą uwierzyć w tragedię, która się stała.

Grzegorz Bloch był jednym z bardziej znanych i cenionych stylistów gwiazd. Jego siostra zamieściła smutną informację na Facebooku, w której poinformowała o śmierci Grzegorza.

'Jeżeli śmierć bliskich czegoś nas uczy, to przede wszystkim tego, że na świecie nie liczy się nic poza miłością.' Santa Montefiore. Z wielkim żalem chcielibyśmy poinformować, że odszedł wspaniały człowiek Syn, Tata, Brat, Przyjaciel wielu osób. Pogrążona w żalu rodzina i przyjaciele. Dziękujemy wszystkim za słowach otuchy i wsparcie.

Agata Młynarska na Facebooku również postanowiła upamiętnić śmierć przyjaciela. Aktorka dodała długi i poruszający wpis: