Tej miłości wszyscy wróżyli happy end. Tymczasem, po półtora roku związku, Alicja Bachleda-Curuś i Marcin Gortat zakończyli swój związek. Choć aktorka i koszykarz rozstali się w przyjaźni, to wielu wciąż zastanawia się, co tak naprawdę przyczyniło się do końca tej miłości. Spekulowano, że Alicja nie wyobrażała sobie siebie w roli kury domowej i nie chciała mieć więcej dzieci, a Marcin podobno marzył o dużej rodzinie. Głos w tej sprawie zabrał nawet brat Gortata. Czy tak rzeczywiście było? Czy może Bachledę-Curuś prześladuje miłosne fatum?

Jak donosi "Flesz", pierwsza poważna rysa na związku Alicji Bachledy-Curuś i Marcina Gortata pojawiła się w tegoroczne wakacje. Co się wtedy stało? Do tej pory aktorka towarzyszyła ukochanemu we wszystkich oficjalnych wyjściach i imprezach. Kibicowała mu też podczas charytatywnych obozów koszykarskich, tzw. campów. W tym roku nie pojawiła się na ani jednym. Podobno uczestniczyła tylko w imprezie, która odbyła się tuż przed inauguracją Wielkiego Meczu Gortat Team vs Wojsko Polskie.

To było dziwne, bo Ala i Marcin nie zachowywali się jak zakochani. Prawie w ogóle ze sobą nie rozmawiali. Oboje byli pochłonięci innymi sprawami. Jednak nikt nie przypuszczał, że między nimi dzieje się coś złego – zdradził "Fleszowi" uczestnik imprezy.

Co więcej, informacje, jakoby Gortat i Bachleda-Curuś planowali razem zamieszkać w Los Angeles, też okazały się nieprawdziwe!

Marcin rzeczywiście szukał przestronnej i jednocześnie eleganckiej willi położonej w fajnej dzielnicy. Ale robił to z myślą o swojej rodzinie, która często odwiedza go w Stanach, a nie o Ali i jej synu – powiedział "Fleszowi" menadżer Gortata, Jakub Kopeć.

Embassy of Poland in Washington DC, Dominik Mikołajczyk

Koszykarz poważnie traktował ten związek, ale nie planował zamieszkać z aktorką.