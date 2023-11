1 z 4

To miała być wielka miłość aż do grobowej deski! Marcin Gortat nie widział świata poza Alicją Bachledą-Curuś. Podobno koszykarz to właśnie dla niej zmienił klub i przeprowadził się do Los Angeles. Sportowiec chciał być bliżej swojej ukochanej oraz jej synka. Dlatego tym większym szokiem dla ich fanów był fakt, że para postanowiła się rozstać! Ta wiadomość pojawiła się w mediach na początku września. Do tej pory żadna ze stron nie komentowała tych doniesień. Milczenie przerwał brat Marcina Gortata, który jednym zdaniem rozwiał wszelkie wątpliwości! Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

