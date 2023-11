Reklama

Jeszcze niedawno bawili się razem na koncercie Beyonce w Polsce, a teraz nie są już parą?! Zaskakujące doniesienia na temat Alicji Bachledy-Curuś i Marcina Gortata. Jak podaje serwis viva.pl, piękna aktorka i koszykarz podjęli decyzję o rozstaniu!

- To była ich wspólna decyzja. Po wielu rozmowach doszli do wniosku, że oboje chcą się teraz skupić na swoich planach zawodowych. Alicja i Marcin rozstali się w zgodzie i przyjaźni - twierdzi współpracownik koszykarza Los Angeles Clippers.

Innego zdania są jednak znajomi Alicji Bachledy-Curuś i Marcina Gortata, którzy zgodnie twierdzą, że para po prostu do siebie nie pasowała.

- Najpierw było zauroczenie i jak to na początku bywa, wszystko układało się znakomicie. Jednak im więcej czasu mijało, tym częściej okazywało się, że między Alą i Marcinem występuje niezgodność charakterów - zdradzają osoby z ich bliskiego otoczenia.

Alicja Bachleda-Curuś i Marcin Gortat: historia ich miłości

O ich związku plotkowano już od miesięcy. Jednak Marcin Gortat i Alicja Bachleda-Curuś unikali wspólnych wyjść. W końcu przełamali się i pojawili się razem na imprezie wyprawionej z okazji przyjazdu księżnej Kate i księcia Williama do Polski. Jeszcze w lipcu zakochani bawili się wspólne z Tatianą Okupnik i jej mężem na koncercie Beyonce. Uśmiechnięci, przytuleni... Nic nie wskazywało na to, że nad ich związkiem zawisły czarne chmury. Co więcej, zaledwie kilka tygodni temu Marcin Gortat przeszedł do innego klubu, aby zamieszkać w Los Angeles i być bliżej Alicji oraz jej synka. Szkoda, że to wszystko ma tak smutny finał...

Wyglądali na naprawdę zakochanych

Co się między nimi wydarzyło?