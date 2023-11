Ta wiadomość zaskoczyła wszystkich! Marcin Gortat i Alicja Bachlda-Curuś, po 1,5 roku wydawałoby się szczęśliwego związku, niespodziewanie się rozstali. Jeszcze niedawno prasa donosiła o planowanych rychłych zaręczynach koszykarza i aktorki. Spekulowano, że tuż po przeprowadzce zawodnika NBA do Los Angeles, para planowała wspólną przyszłość w Mieście Aniołów. Mieli też razem zamieszkać. Okazało się, że życie napisało dla tych dwojga inny scenariusz. Jak czytamy w "Party", Alicja i Marcin wspólnie podjęli decyzję o rozstaniu. Dlaczego?

To była obopólna decyzja. Ich drogi się po prostu rozeszły. Ala i Marcin mają dobry kontakt i będą się spotykać, ale już na przyjacielskiej stopie - zdradził "Party" znajomy Gortata.

Plotkuje się jednak, że zakochanych poróżniła wizja przyszłości. Znajomi aktorki zdradzili, że Alicja nie chciała mieć już więcej dzieci i nie wyobrażała sobie siebie w roli "kury domowej", bo zależy jej na karierze zawodowej.

Okazuje się, że Marcin Gortat na początku września przeprowadził się do pięknej willi, położonej u podnóża Hollywood. To dom z kilkoma sypialniami, ogrodem i pięknym widokiem na LA, ale też z polskimi akcentami. Co ciekawe, sportowiec będzie tam mieszkał tylko przez najbliższych siedem miesięcy! Czy to dlatego, że rozstał się z Alicją Bachledą-Curuś? Tego dowiecie się z nowego Party!

Alicja Bachleda-Curuś i Marcin Gortat rozstali się po 1,5 roku związku.

Ostatni raz aktorka i koszykarz pojawili się razem na wakacyjnym koncercie Beyonce w Warszawie.