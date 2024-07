Długie, blond loki to cecha charakterystyczna wizerunku Magdy Gessler. Gwiazda przyzwyczaiła nas do takiej fryzury i rzadko decyduje się na jakiekolwiek zmiany. Właśnie podjęła decyzję, by nieco odświeżyć swoją fryzurę. Zobacz też: Wielka impreza u Gessler. Zaprosiła córkę i znane aktorki [FOTO]

Na swoim profilu na Facebooku zamieściła zdjęcie, na którym widać ją w nowej fryzurze. Gwiazda nieco skróciła włosy i zapytała swoich fanów, jak im się podoba jej nowa fryzura. Zdjęcie opatrzyła następującym podpisem:

Krótsze włosy... ;))) Jak Wam się podoba nowa fryzura?

Naszym zdaniem bardzo fajnie. A Wy co myślicie?

