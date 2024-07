Nina Terentiew i Agata Młynarska to od wielu lat niemal nierozłączny duet. Z tym większym zdziwieniem przyjęto informację, że Młynarska odchodzi z Polsatu i wraca do telewizji publicznej, gdzie dostała swój własny program. Przypomnijmy: Wielki powrót Agaty Młynarskiej do TVP. Dostała swój program

Nie obyło się oczywiście bez spekulacji, co było powodem tak nagłego i nieoczekiwanego rozstania dwóch legend telewizji. W rozmowie z AfterParty.pl Nina Terentiew zdradza, że powód był prozaiczny - Młynarskiej zależało na tym, aby znów realizować się jako dziennikarka na wizji, a Polsat nie był w stanie jej tego zapewnić. Agata w tej stacji była producentką i szefem nowych projektów, co redukowało jej czas na antenie.

Agata w Polsacie była menadżerem, szefem nowych projektów. W związku z czym na wizji mogła występować okazjonalnie - na Sylwestra, jubileuszu. W kanale Polsat Cafe zrobiła cykl 40 bardzo ciekawych rozmów, natomiast nie mieliśmy dla niej codziennego programu. Ten program, który zaproponowano jej w Jedynce jest typowo programem stacji publicznej. Jeśli Agata zapragnęła zostania znowu dziennikarką, która przez tydzień jest na wizji, a nie przegląda nowe formaty, jeździ do Cannes... Zresztą te przepływy gwiazd są tak nagminne, że nie ma w tym ani nic złego, ani dobrego. Każdy szuka szczęścia tam gdzie chce, w danym momencie życia. A kobieta zawsze ma prawo zmienić zdanie - wyjaśnia w rozmowie z nami Nina Terentiew.

