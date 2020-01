Beyonce zażenowana zachowaniem Meghan i Harry'ego?! To nagranie to HIT sieci!

Reakcja Beyonce na rozmowę księcia Harry'ego i Meghan Markle z reżyserem "Króla Lwa" jest już hitem w sieci! Odkąd Harry i Meghan ogłosili odejście z rodziny królewskiej i wyprowadzkę do Ameryki, internauci śledzą ich każdy krok. I tym sposobem do sieci przedostał się filmik, na którym uchwycono niezręczną reakcję Beyonce na to, co usłyszała podczas rozmowy książąt z Jonem Favreau jeszcze w 2019 roku.

Niezręczna reakcja Beyonce na rozmowę Harry'ego o kontrakcie z Disney'em dla Meghan Markle

Europejska premiera "Króla Lwa"na której pojawili się Meghan Markle i książę Harry odbyła się prawie pół roku temu, ale filmik z tego wydarzenia stał się hitem sieci właśnie teraz. Wszystko to za sprawą Beyonce i jej niezręcznej reakcji na rozmowę księcia Harry'ego z reżyserem produkcji.

Zagraniczne media donoszą, że Meghan Markle ma już podpisany intratny kontrakt z Disney'em i użyczy głosu jednej z postaci. Rozmowy na ten temat miały mieć już miejsce podczas lipcowej premiery. Czy to właśnie na te rewelacje w niezręczny sposób reaguje zaskoczona Beyonce? Internauci nie mają wątpliwości!

Meghan and Harry laughing that they attended the Lion King Premier to " pitch" for work . pic.twitter.com/lw4jYXM8Kv — KentishJane (@KentishJane) 19 stycznia 2020

Podczas tej wymiany zdań Beyonce dyskretnie zasłania twarz, a później odwraca wzrok. Czy faktycznie jest zażenowana tym co usłyszała?

Beyonce ciężko pracowała na swoją pozycję. Widać, że zauważyła po Meghan, że jest żmiją - twierdzą w rozmowach na Twitterze internauci

Kariera aktorska może ponownie stanąć otworem przed Meghan Markle. Zainteresowany współpracą z książęcą parą jest nawet Netflix!

Niezręczna reakcja Beyonce na rozmowę księcia Harry'ego i Meghan Markle z reżyserem "Króla Lwa" jest hitem sieci.

Książę Harry załatwił Meghan Markle kontrakt w Disneyu jeszcze w 2019 roku.