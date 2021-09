Andrzej Piaseczny zniesmaczony pytaniami Kuby Wojewódzkiego? "Maksymalnie seksistowskie"

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" we wtorek 6. października była gościem w programie Kuby Wojewódzkiego . Prowadzący show zapytał gwiazdę hitu TTV między innymi o jej kryminalną przeszłość. W pewnym momencie Dagmarze załamał się głos... To był dla niej bardzo trudny czas w szczególności ze względu na rozłąkę z synem. Co wyjawiła "Królowa życia" na ten temat? Zobaczcie. Zobacz także: Kuba Wojewódzki krytykowany za zaproszenie Dagmary z "Królowych życia": "Pojawiają się słowa sutener i gangster". Za co odsiadywała wyrok w więzieniu? Dagmara z "Królowych życia" opowiedziała u Kuby Wojewódzkiego o swojej kryminalnej przeszłości. "Była bardzo duża tęsknota za Conanem" Dagmara Kaźmierska to uwielbiana bohaterka programu "Królowe życia". Fani pokochali ją za ogromne poczucie humoru, nietuzinkowe teksty i podejście do życia. Gwiazda ma jednak za sobą kryminalną przeszłość - spędziła w więzieniu 14 miesięcy. Od 2005 roku do 2009 roku gwiazda "Królowych życia" prowadziła agencję towarzyską. W 2009 roku na wniosek Prokuratury Okręgowej w Świdnicy została skazana prawomocnym wyrokiem za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji. W programie Kuby Wojewódzkiego również padły pytania o kryminalną przeszłość Dagmary Kaźmierskiej. Kuba Wojewódzki: Pogadajmy trochę o urokach Twojej kariery. Bo Ty byłaś współwłaścicielką agencji towarzyskiej... Dagmara Kaźmierska: Nigdy nie byłam współwłaścicielką! Byłam właścicielką! KW: Ok, to byłaś właścicielką agencji towarzyskiej - to jest dobry interes? DK: Poprosimy...