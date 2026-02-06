Violetta Kołakowska wywołała ogromne kontrowersje swoim najnowszym wpisem. Modelka zwróciła na siebie uwagę opinii publicznej za sprawą emocjonalnego i mocnego wpisu na Instagramie, w którym odniosła się do programu TVN „Królowa przetrwania”.

Szoł biznes w tym wydaniu powinien w jakiś magiczny sposób zniknąć z przestrzeni społecznej - zaczęła na Instagramie Viola Kołakowska

Violetta Kołakowska krytykuje show „Królowa przetrwania”

Program "Królowa Przetrwania" od pierwszej edycji budzi ogromne emocje, a jego uczestniczki stoją przed ekstremalnymi zadaniami. Nie brakuje też konfliktów między nimi i odważnych wyznań. W sieci właśnie pojawił się plakat zapowiadający kolejną edycję i promujące go zdjęcie wywołało ostry sprzeciw Violi Kołakowskiej.

W swoim wpisie modelka skrytykowała sposób, w jaki plakat ukazuje kobiety i podkreśla, że w czasach skandalicznej afery Jeffreya Epsteina taki plakat jej zdaniem nie powinien powstać. Kołakowska w mocnych słowach określiła też celebrytki, które biorą w nim udział i przyznała, że ona sama też otrzymała propozycję, ale jej nie przyjęła:

Dużo tu symboli. (...) Na tapecie mamy aferę Epsteina to, co to ku**a ma być? Zwariowaliście do reszty? Sexualizacja kobiet to oczywiście najlepiej się sprzeda, plakat z półnagimi mokrymi ciałami, czyli tzw. byłe gwiazdy, które nie mają roboty (mi też to proponowano - odmówiłam pomimo tego, że byłam w potrzebie) nikt, kto nie jest zdesperowany by tego nie wziął więc zgodzić mogły się te, które muszą zarobić... - napisała na Instastory Viola Kołakowska

Violetta Kołakowska uderza w Małgorzatę Rozenek-Majdan

Modelka zwróciła uwagę na obecność sugestywnych motywów, takich jak trąba słonia czy rozłożone ręce Rozenek-Majdan przypominające gest Jezusa. Modelka stwierdziła, że takie zabiegi są niedopuszczalne i nie powinny mieć miejsca we współczesnych mediach.

Do tego królowa, która króluje nad swoim stadem (na obrazku widzimy Rozenek, jak rozkłada ręce jak jezus) - dodała jeszcze Viola Kołakowska

Kołakowska podkreśliła, że takie traktowanie kobiet w show-biznesie powinno być niedopuszczalne. Jesteście zaskoczeni tak mocnym wpisem Violetty Kołakowskiej?

fot. Instagram @wiola_kolakowska

