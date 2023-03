Bartosz Żukowski ma w swoim aktorskim dorobku dziesiątki ról w wielu hitowych filmach i serialach. Jednak żadnej z nich nie zapamiętaliśmy tak dobrze jak Waldusia Kiepskiego ze "Świata według Kiepskich" . To właśnie w roli syna Ferdka, dzielącego z ojcem zamiłowanie do alkoholu i piłki nożnej, pokochali go polscy widzowie. I tak zżyli się z jego wizerunkiem, że ostatnia zmiana wyglądu aktora może ich szokować. Jak dziś wygląda serialowy Walduś, czyli Bartosz Żukowski? Trzeba przyznać, że przeszedł dużą metamorfozę. Zobacz także: "Świat według Kiepskich": wiadomo, kto zastąpi Mariana Paździocha. W serialu pojawi się... nowy Paździoch! Jak zmienił się Bartosz Żukowski, Walduś ze "Świata według Kiepskich"? Bartosz Żukowski wystąpił ostatnio w filmiku "Pogotowia dla Zwierząt". Organizacja, której jest wolontariuszem, zajmuje się ochroną zwierząt, tak przez upowszechnianie wiedzy o ich prawach, jak i bezpośrednie interwencje. O jednej z nich opowiedział właśnie Żukowski. Pod Łukowem udało się uratować dwa zagłodzone psy oraz klacz, której "mocno przerośnięte kopyta sprawiały ból i cierpienie". Czy wiecie w ilu domach w każdym mieście dochodzi codziennie do aktów znęcania się nad zwierzakami? - pyta aktor w filmiku. I odpowiada: - Tylko w tym roku (2020) członkowie stowarzyszenia odebrali ponad 2 tys. zwierząt ze względu na znęcanie się nad nimi przez właścicieli czy opiekunów. To porażająco wielka liczba. Film z aktorem na YouTube wywołał mnóstwo komentarzy. Wielu widzów wspiera pomoc dla zwierzaków i cieszy się, że popularny aktor zaangażował się w tę akcję. Cycu kochany jesteś Wielki!!! - piszą. Jednak wielu z nich zauważyło też wielką zmianę w wyglądzie...