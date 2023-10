Maciej Stuhr w podcaście Wojewódzki&Kędzierski przekazał niepokojące informacje na temat stanu zdrowia swojego ojca, Jerzego Stuhra, który w kwietniu tego roku skończył 76 lat. Okazuje się, że aktor przebywa na OIOM-ie i porusza się na wózku inwalidzkim. Maciej opowiedział również o relacji z tatą po głośnym wypadku.

Maciej Stuhr był gościem kolejnego odcinka podcastu Wojewódzki&Kędzierski dla Onet.pl. Tematów w trakcie rozmowy było dużo, oczywiście nie mogło zabraknąć wątku ojca aktora, Jerzego Stuhra, o którym było niedawno bardzo głośno - kilka miesięcy temu Stuhr został zatrzymany przez policję, po tym jak potrącił motocyklistę pod wpływem alkoholu. W sprawie zapadł już wyrok (nieprawomocny), gwiazdor został skazany na 12 tysięcy złotych grzywny oraz dostał 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wojewódzki i Kędzierski zapytali więc Macieja, czym teraz jego ojciec dojeżdża do pracy, na co Stuhr odpowiedział:

Maciej Stuhr zdradził również, że jakiś czas temu ojciec miał wylew i od tamtego czasu bardzo się zmienił:

Mamy teraz całkowicie nową relację. Mój tata jest bardzo starszym panem. Miał dwa lata temu dość mocny wylew i jest innym człowiekiem, niż był. Nasza relacja jest budowana na nowo w wielu rejonach. To nieszczęście, które się przytrafiło, było jakimś testem i strasznie trudną sytuacją. Cokolwiek teraz powiem, to jutro będzie headlinem - powiedział Maciej.

Maciej zdradził, jak zareagował, kiedy dowiedział się o wypadku z udziałem ojca:

Było mi strasznie smutno, no naprawdę, to był trudny czas i w pewnym sensie jest, chociaż życie toczy się dalej, co mamy zrobić? - wyznał Stuhr.