W 2022 roku Brooklyn Beckham, najstarszy syn Davida i Victorii Beckhamów, podpisał surową umowę przedmałżeńską z Nicolą Peltz. Jak ujawnił serwis The Sun, w przypadku rozstania nie przysługuje mu żadna część majątku rodziny Peltzów. Teściem Brooklyna jest amerykański miliarder Nelson Peltz, którego majątek szacowany jest na około 1,2 miliarda funtów, czyli około 5,8 miliarda złotych.

Victoria i David Beckham martwią się o syna

Według doniesień brytyjskich mediów, bliscy Brooklyna Beckhama z coraz większym niepokojem przyglądają się jego zachowaniu. Źródła zbliżone do rodziny określają jego postępowanie jako „ekstremalnie niepokojące”. Obawy te potęgują się w obliczu podejrzeń, że Brooklyn został „całkowicie wchłonięty przez rodzinę Peltzów” i stopniowo oddala się od własnej rodziny i dotychczasowego otoczenia.

Niepokój wśród bliskich wzrasta również z powodu decyzji o podpisaniu tak niekorzystnej dla niego umowy przedmałżeńskiej. Rodzina uważa, że Brooklyn traci kontakt z rzeczywistością i podporządkowuje się decyzjom nowej rodziny, która posiada ogromne zasoby finansowe i wpływy.

Gdyby kiedykolwiek doszło do rozstania, to Brooklyn zostałby całkowicie wykluczony i nie miałby zbyt wiele pieniędzy. To tak, jakby był przetrzymywany w niewoli. (...) Jego przyszłość jest całkowicie w rękach rodziny Peltzów czytamy w The Sun.

Według doniesień rodzice Brooklyna uważają, że znalazł się pod wpływem swojej partnerki Nicoli Peltz, co fatalnie wpłynęło na jego relacje z rodziną. To właśnie od momentu ślubu ich relacje miały się znacznie pogorszyć. Warto przypomnieć, że od niedawna wszyscy mówią o tym, co Victoria Beckham zrobiła na weselu syna. Jak dotąd pojawiły się dwie wersje wydarzeń.

Kulisy konfliktu Beckhamów z Peltzami

Relacje pomiędzy rodzinami Beckhamów i Peltzów od początku były napięte. Do pierwszego spotkania doszło dopiero po zaręczynach Brooklyna i Nicoli w 2020 roku. Wówczas Victoria i David Beckhamowie wysłali do rezydencji Peltzów na Florydzie własną ekipę ochrony, co zostało odebrane jako brak zaufania.

Napięcia narastały także w trakcie przygotowań do ślubu. Beckhamowie chcieli zorganizować dwie ceremonie - w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Z kolei Peltzowie nalegali na jeden ślub, w pełni przez nich zaplanowany. Na dodatek podczas uroczystości weselnych piosenkarz Marc Anthony wspomniał tylko o Beckhamach, co miało urazić rodzinę Nicoli.

Brooklyn Beckham uderzył w rodzinę

W poniedziałek 19 stycznia 2026 roku Brooklyn opublikował w mediach społecznościowych emocjonalny wpis, w którym oskarżył rodziców o próbę sabotowania jego małżeństwa z Nicolą Peltz. 26-latek twierdzi, że David i Victoria Beckhamowie chcieli, aby zrzekł się praw do swojego nazwiska. Dodatkowo zarzucił matce, że zapraszała kobiety z jego przeszłości, co miało być próbą podważenia jego relacji z obecną żoną.

Zobacz także: Brooklyn Beckham planuje jeszcze bardziej pogrążyć rodzinę? Zaskakujący zwrot