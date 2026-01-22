Brooklyn Beckham taniec z matką. Emocje i szok na weselu

W 2022 roku odbył się ślub Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz, który przyciągnął uwagę mediów na całym świecie. Wydarzenie to stało się jeszcze bardziej kontrowersyjne za sprawą relacji Brooklyna dotyczącej jego pierwszego tańca z żoną. Według jego relacji, do niecodziennej sytuacji doszło w obecności 500 gości weselnych.

Marc Anthony, zaproszony do występu na weselu, miał wezwać Brooklyna na scenę, gdzie według harmonogramu miał odbyć się romantyczny taniec młodego małżeństwa. Jednak, jak twierdzi Brooklyn, zamiast swojej żony Nicoli, na scenie zastał swoją matkę Victorię Beckham, która zatańczyła z nim w sposób, który uznał za niestosowny.

Syn Victorii i Davida Beckhamów uderzył w rodziców. Matka miała mu zrujnować wesele

W swojej wypowiedzi Brooklyn Beckham stwierdził, że Victoria Beckham zniszczyła jego wesele, przejmując pierwszy taniec, który miał wykonać z Nicolą Peltz. Warto przypomnieć, że celebryta po raz pierwszy publicznie potwierdził rodzinny konflikt i zaznaczył, że obecnie nie jest zainteresowany pogodzeniem się z rodzicami. Stwierdził, że Victoria i David Beckhamowie kontrolowali jego życie przez długi czas i manipulowali medialnym przekazem, by kreować wizerunek idealnej rodziny.

Do niedawna tylko spekulowano o niechęci Victorii Beckham do swojej synowej. W oświadczeniu syn projektantki ujawnił, że matka próbowała zniszczyć jego związek z obecną żoną. Podobno Brooklyn kontaktuje się z rodzicami wyłącznie przez prawników.

„Vogue” ujawnił inną wersję wydarzeń z wesela Brooklyna Beckhama

Tymczasem inny obraz wydarzeń przedstawił magazyn „Vogue”, który jako jedyny otrzymał prawo do relacjonowania wesela. W artykule opublikowanym w 2022 roku napisano, że to Brooklyn zaprosił matkę na scenę do tańca.

O godzinie 23:00 scena obrotowa obróciła się o 180 stopni, a Marc Anthony pojawił się na żywo z występem, rozpoczynając utworem „I Need To Know”. Brooklyn zaprosił swoją matkę na scenę do tańca, do którego dołączyli David Beckham i ich 10-letnia córka Harper czytamy w relacji „Vogue” z 2022 roku.

Zgodnie z relacją Vogue, pierwszy taniec Brooklyna i Nicoly nie odbył się podczas występu Marca Anthony’ego. Ich wspólny taniec miał miejsce w innym momencie wieczoru - do coveru utworu „Can’t Help Falling In Love”. W związku z tym taniec z Victorią Beckham nie mógł być, jak twierdzi Brooklyn, „przejęciem” pierwszego tańca, jeśli nie był on planowany na ten moment wieczoru.

Pojawia się zatem pytanie o prawdziwy przebieg wydarzeń i intencje każdej ze stron. Czy doszło do nieporozumienia, czy też sprzeczne relacje są wynikiem napięć w rodzinie Beckhamów?

