Brooklyn Beckham książka: szykuje ujawnienie rodzinnych sekretów

Brooklyn Beckham, 26-letni syn Davida i Victorii Beckham, publicznie wyraził swoje niezadowolenie z relacji rodzinnych. W serii postów w mediach społecznościowych oskarżył rodziców o sabotowanie jego związku z Nicolą Peltz, kontrolowanie jego życia osobistego oraz nastawianie jego braci przeciwko niemu. Sytuacja między członkami rodziny Beckhamów wyraźnie się zaostrzyła, a młody Beckham zażądał, aby kontakt z nim odbywał się wyłącznie za pośrednictwem prawników.

Autobiografia Brooklyna Beckham pogrąży Victorię?

Według serwisu Daily Mail Brooklyn Beckham jest bliski sfinalizowania umowy wydawniczej na autobiografię, w której ma opisać swoje doświadczenia z życia w cieniu słynnych rodziców. Współpracuje z agentem literackim, który dotąd odprawiał wydawców zainteresowanych książkami kucharskimi czy albumami fotograficznymi. Teraz, według informatorów, nadszedł czas na osobistą historię.

Po raz pierwszy poważnie rozważa opowiedzenie swojej wersji wydarzeń, aby wyjaśnić sytuację. Ma dość tego, że inni przepisują ją za niego przekazał informator Daily Mail.

Choć wcześniej deklarował, że nie jest gotowy na taką publikację, narastający konflikt rodzinny i wsparcie ze strony żony Nicoli oraz jej bliskich miały skłonić Brooklyna do zmiany decyzji. Czuje, że inni przejmują kontrolę nad narracją o jego życiu i zamierza teraz przedstawić własną wersję wydarzeń. To - zdaniem informatora - może być poważne zagrożenie dla Victorii i Davida Beckhamów, którym grozi poważny kryzys wizerunkowy.

Wiedzą, że muszą być ostrożni. Jeśli będą go naciskać, publicznie zaprzeczać lub odpowiadać atakiem, tylko sprawią, że będzie bardziej skłonny pójść dalej. Wyciągnęli wnioski z błędów innych. To gra w szachy stwierdziło źródło.

Po tym jak w mediach wybuchł konflikt, David Beckham postanowił skomentować rodzinną aferę. Jego żona jak dotąd wstrzymuje się od publicznych oświadczeń.

Brooklyn Beckham zyskał prawie milion fanów po ujawnieniu konfliktu rodzinnego

Od 19 stycznia 2026 roku sytuacja w rodzinie Beckhamów przybrała nowy obrót, kiedy Brooklyn opublikował oświadczenie na Instagramie. Wpis odbił się szerokim echem w mediach. Oprócz zarzutów wobec rodziców, pojawiły się informacje o jego poczuciu upokorzenia oraz braku szacunku dla jego prywatności ze strony najbliższych.

W krótkim czasie od publikacji wpisów, Brooklyn Beckham zyskał ogromną popularność w mediach społecznościowych. Z danych SEO Agency Dark Horse wynika, że od poniedziałku przybyło mu 784 720 nowych obserwujących na Instagramie, co stanowi wzrost o 4,88%. Liczba jego obserwatorów wzrosła z około 16 066 910 do 16,8 miliona. W tym czasie Victoria Beckham znalazła się w ogniu krytyki.

Z informacji przekazanych przez bliskich rodziny wynika, że Victoria i David Beckham są świadomi skali zagrożenia, jakie niesie ze sobą publikacja autobiografii syna. Starają się zachować ostrożność, unikając publicznych oświadczeń czy odpowiedzi na zarzuty. Wiedzą, że każda reakcja może tylko zaognić sytuację i przyczynić się do dalszego ujawniania sekretów.

Zobacz także: Victoria Beckham już tego żałuje? Powiedziała to o swojej rodzinie