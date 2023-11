Dziś 26 sierpnia zmarł znany koszykarz Adam Wójcik. Miał zaledwie 47 lat. Obok Marcina Gortata to najbardziej znany i zasłużony polski koszykarz. Podobnie jak Gortat miał szansę występować w NBA, jednak nie udało się. Ale Marcin uważa, że byłby tam świetny.

Na co zmarł Adam Wójcik?

Adam Wójcik zmarł na białaczkę. Informacja o tym, że sportowiec choruje, była ukrywana. Przez ostatnie miesiące Wójcik był w śpiączce i jego życie podtrzymywały maszyny.

Osierocił dwóch synów – bliźniaków Jana i Szymona, którzy mają teraz 18 lat i poszli w ślady ojca, grają w koszykówkę, szkoląc się we francuskim zespole Elan Chalon.

Adam Wójcik mierzył ok. 208 centymetrów, to ośmiokrotny mistrz Polski, przez wiele lat był czołowym zawodnikiem w reprezentacji Polski. W latach 1989-2009 grał dla reprezentacji Polski. Karierę sportową zakończył w 2012 roku w Śląsk Wrocław. Miał wiele pomysłów na przyszłość. Miał wiele planów na przyszłość. W jednym z wywiadów powiedział, że być może zostanie współudziałowcem Śląska Wrocław i spróbuje go reaktywować.

Rodzinie składamy szczere kondolencje.

Marcin Gortat bardzo cenił Adama Wójcika.

W 2014 roku Adam Wójcik wydał książkę o swojej karierze sportowej.

Adam Wójcik jest legendą polskiej koszykówki.

