Jacek Wójcik był jedną z najbardziej charakterystycznych postaci programu „Królowe życia”, emitowanego przez stację TTV. Miał 55 lat i przez wiele sezonów występował u boku Dagmary Kaźmierskiej, z którą łączyła go długoletnia przyjaźń. Ich wspólne sceny bawiły, wzruszały i zapadały w pamięć widzom, czyniąc z Jacka ulubieńca fanów. Niestety, wczoraj wieczorem Dagmara Kaźmierska poinformowała o śmierci Jacka Wójcika.

Dagmara Kaźmierska przekazała wiadomość o śmierci Jacka Wójcika

1 października 2025 roku media obiegła tragiczna wiadomość, że nie żyje Jacek Wójcik z "Królowych życia". Informację jako pierwsza przekazała Dagmara Kaźmierska, publikując na Instagramie poruszający wpis, w którym żegnała swojego przyjaciela. Śmierć Jacka była szokiem zarówno dla jego najbliższych, jak i dla fanów programu.W pożegnalnym wpisie Dagmara napisała: „Kochani Dziś odszedł DŻEJK. Nie będzie Was już bawił. Miejmy Go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego. Pomódlcie się za Niego”.

Laluna z "Królowych życia" o przyczynach śmierci Jacka Wójcika

Wiadomość o śmierci Jacka Wójcika wstrząsnęła opinią publiczną. Od razu zaczęły pojawiać się pytania o przyczynę śmierci. Nie zabrakło również spekulacji, że Jacek mógł zginąć w wypadku, jednak Dagmara Kaźmierska zdementowała te doniesienia, jednoznacznie stwierdzając: „Nie, nie wypadek”.

Kilka godzin później głos zabrała Laluna, która również brała udział w "Królowych życia". W emocjonalnych wpisach w mediach społecznościowych poinformowała, że Jacek Wójcik zmagał się z chorobą.

Zabiła mnie ta wiadomość, nie mogę dojść do siebie. Jacuś dlaczego... Jest mi bardzo smutno, że Jacuś tak długo nic nie wiedział o tym, że jest tak ciężko chory, może jeszcze był jakiś ratunek. Badajcie się kochani. Sama pójdę na szereg badań po tym wszystkim... Biedny nasz kochany Jacuś tyle co on nam dał radości, śmiechu, dobrego humoru to nikt nie dał. Tęsknimy za Tobą napisała w relacji na InstaStories.

Później jeszcze dodała:

Nie wiem czy rodzina sobie życzy aby mówić cokolwiek!!! Ale powiem tylko, że okropna choroba, która zabrała mi też mojego tatę w przeciągu miesiąca, rak z przerzutami. Jacka też zabrało bardzo szybko bo wcześniej nic nie wiedział, zemdlał i zabrali go. Okazało się, że już było za późno

Internauci zaczęli dopytywać, czy Jacek Wójcik wiedział o chorobie zanim zemdlał. Laluna odpowiedziała:

Dokładnie takie mam info bo czasami tego tego poro... raka się nie czuje dlatego trzeba się badać

Fani żegnają Jacka Wójcika. Media społecznościowe pełne łez

Tuż po opublikowaniu wiadomości o śmierci Jacka Wójcika, media społecznościowe zalała fala wspomnień i pożegnań. Internauci zamieszczali setki komentarzy, dziękując Jackowi za radość, którą wnosił w ich życie. Wiele osób pisało o jego pozytywnej energii, wyjątkowym poczuciu humoru i niepowtarzalnym charakterze.

Również stacja TTV pożegnała Jacka Wójcika, publikując w sieci poruszający wpis i jego czarno-białe zdjęcie.

