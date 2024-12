Tragiczne wieści z branży filmowej. Nie żyje 45-letni aktor i kaskader znany z takich seriali jak m.in. "Klan" i "M jak Miłość". W sieci pojawił się poruszający wpis. Ujawniono przyczynę śmierci Pała Grzybczyka.

Nie żyje aktor i kaskader "Klanu" i "M jak Miłość". Jego rodzina znalazła się w trudnej sytuacji

Paweł Grzybczyk był znanym kaskaderem i aktorem, który zdobył popularność dzięki pracy przy takich produkcjach jak "Klan" i "M jak Miłość" czy "Czas honoru". Jego zadaniem na planach filmowych było wykonywanie niebezpiecznych i wymagających scen kaskaderskich, które wymagały dużej odwagi, precyzji i profesjonalizmu. Dzięki swojemu zaangażowaniu oraz umiejętnościom szybko zyskał uznanie w branży filmowej. Nie ograniczał się jednak tylko do pracy kaskadera. Grzybczyk pojawiał się także na ekranie jako aktor drugoplanowy, co jeszcze bardziej przyczyniło się do rozpoznawalności jego twarzy w polskich produkcjach. Wystąpił m.in. w "Klanie" jako mężczyzna, który napadł na Annę Surmacz-Koziełło.

Śmierć Pawła Grzybczyka była ogromnym ciosem dla jego rodziny. 45-latek pozostawił partnerkę oraz kilkuletniego syna, którzy teraz muszą zmierzyć się z trudną sytuacją. Aby ulżyć im w tych trudnych chwilach, przyjaciele i współpracownicy aktora postanowili zorganizować zbiórkę pieniężną, która ma na celu zapewnienie rodzinie Grzybczyka wsparcia w najtrudniejszym czasie.

Zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie dla Kasi i jej małego synka Kacperka, którzy przeżywają niewyobrażalną tragedię. Niedawno stracili ukochanego partnera i ojca, który odebrał sobie życie. Ogromna strata pozostawiła ich nie tylko z głębokim bólem, ale także z ogromnymi zobowiązaniami finansowymi, które teraz spoczęły na barkach najbliższych - można przeczytać na stronie zrzutka.pl.

Jak wyjaśniono, część pieniędzy ma zostać przeznaczona na wsparcie psychologiczne dla synka zmarłego.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na spłatę najpilniejszych zobowiązań, codzienne potrzeby oraz zapewnienie Kacperkowi wsparcia psychologicznego i poczucia bezpieczeństwa, którego tak bardzo potrzebuje – szczególnie teraz, gdy życie ich rodziny wywróciło się do góry nogami. - poinformowano na stronie zbiórki.

Środowisko filmowe oraz fani Pawła Grzybczyka wyrazili głęboki żal z powodu jego śmierci. Media społecznościowe zalały wpisy kondolencyjne od jego współpracowników, znajomych i widzów, którzy wspominają go jako osobę pełną życia i energii.

Odszedł Paweł Grzybczyk, mój partner akrobatyczny. Wielki żal. Ogromne wyrazy współczucia dla Rodziny i najbliższych Przyjaciół. - przekazała Marta Poznysz, trenerka akrobatyki sportowej, która występowała razem z Pawłem.

Słowa nie są wstanie opisać smutku wielu osób...zawsze będę pamiętać jego uśmiech i żart...wyrazy współczucia

Moje kondolencje dla całej rodziny… aż się wierzyć nie chce… młody człowiek i zawsze uśmiechnięty - piszą osoby, które miały okazję go poznać.

