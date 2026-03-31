Alex Duong od wielu miesięcy zmagał się z agresywnym rzadkim nowotworem tkanek miękkich, mięśniaka prążkowanokomórkowego pęcherzykowego. Niestety, artyście nie udało się wygrać z rakiem. Alex Duong zmarł w wieku 42 lat. Przed śmiercią zdążył pożegnać się z ukochaną 5-letnią córeczką.

Choć jego bliscy od miesięcy szykowali się na najgorsze, wciąż mieli nadzieję, że artyście uda się wygrać z nowotworem. Alex Duong, amerykański komik, scenarzysta i aktor, znany m.in. z serialu "Zaprzysiężeni" oraz programu "Jeff Ross Presents Roast Battle" zmarł w sobotę, 28 marca 2026 roku. Artysta odszedł po rocznej, wyczerpującej walce z agresywnym nowotworem tkanek miękkich.

W piątek przed śmiercią, stan zdrowia Alexa Duonga gwałtownie się pogorszył. Aktor trafił do szpitala z powodu wstrząsu septycznego, wywołanego ciężką infekcją organizmu. O jego śmierci poinformowała przyjaciółka rodziny, Hilarie Steele, za pośrednictwem strony GoFundMe.

Nasz drogi Alex odszedł w spokoju dziś rano, otoczony miłością i bliskimi przyjaciółmi. Zapewniono mu komfort i na szczęście nie cierpiał z powodu bólu - napisała Hilarie Steele.

Dodała, że komik był wystarczająco przytomny, by pożegnać się ze swoją ukochaną 5-letnią córką, Everest.

Był na tyle świadomy, że zdołał się pożegnać ze swoją małą córeczką, z którą momenty cenił od chwili, gdy się tylko urodziła - dodała.

Niedawno w zbliżonym wieku odszedł inny znany amerykański artysta. Nicholas Brendon znany z "Buffy: Postrach wampirów" zmarł 20 marca 2026 roku w wieku 54 lat.

Alex Duong przez rok walczył z rzadkim nowotworem

Dramat artysty rozpoczął się na początku 2025 r. Po niepokojącym obrzęku okolic oka u Alexa Duonga zdiagnozowano rzadki nowotwór tkanek miękkich, mięśniaka prążkowanokomórkowego pęcherzykowego, który rozwijał się w oku. Choroba najczęściej dotyka dzieci lub nastolatków. Nowotwór ma bardzo agresywny przebieg i szybko postępuje.

Po tym, jak Alex Duong stracił wzrok w lewym oku, przeszedł operację, po czym poddano go chemio- i radioterapii. Niestety, pomimo intensywnego leczenia nowotwór ostatecznie dał przerzuty do kręgosłupa i od lutego artysta był "przykuty do łóżka". Jeszcze w styczniu jego przyjaciel apelował o pomoc finansową dla aktora.

Alex Duong wystąpił w kilkudziesięciu serialach telewizyjnych, od 3. sezonu "Dextera" po "Żar młodości" z 2011 roku. Pojawił się także w "Słodkich kłamstewkach" czy "Dolinie nieumarłych". Do momentu diagnozy pracował ze słynnym klubem Comedy Store w West Hollywood w Kalifornii i występował jako stand-uper.

Gdy zdiagnozowano u niego nowotwór publicznie dziękował rodzinie i przyjaciołom na mentalne i finansowe wsparcie.

Komicy zawsze wspierają się nawzajem, gdy czasy są g***ane. Wiemy, jak ciężko jest starać się, walczyć i wiązać koniec z końcem w tym stylu życia, tylko po to, żeby móc rzucać żartami i stale się doskonalić. Pięknie jest to widzieć w tym świecie - mówił Alex Duong w wywiadzie dla ''Los Angeles Times''.

Zobacz także: