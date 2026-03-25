Nie żyje legendarny muzyk. Fani w żałobie

Gino Paoli nie żyje. Popularny włoski piosenkarz zmarł we wtorek w Genui w wieku 91 lat. Informację o jego odejściu przekazała rodzina w oświadczeniu cytowanym przez „Il Giornale”, podkreślając, że odszedł spokojnie, będąc wśród najbliższych. Dla wielu słuchaczek i słuchaczy to moment pożegnania z artystą, którego nazwisko przez dekady pojawiało się obok najważniejszych tytułów w historii włoskiej piosenki.

Paoli urodził się 23 września 1934 roku we Friuli- Wenecji Julijskiej. Jego droga zawodowa nabrała tempa pod koniec lat 50.: pierwszą płytę nagrał w 1959 roku, a już rok później zwrócił na siebie uwagę dzięki piosence „La gatta”. Kolejne utwory umacniały jego pozycję jako twórcy, który łączył autorskie teksty z melodyką łatwą do zapamiętania, a jednocześnie pełną emocji. To właśnie wtedy zaczął budować repertuar, który z czasem miał stać się punktem odniesienia dla następnych pokoleń.

Gino odszedł od nas spokojnie zeszłej nocy, otoczony miłością bliskich czytamy w „Il Giornale”.

Jego najsłynniejsze piosenki mają prawie siedemdziesiąt lat, a sprawiają wrażenie, jakby zostały napisane wczoraj napisano w „Corriere della Sera”.

Wśród najbardziej rozpoznawalnych nagrań wymienia się „Sapore di sale” - singiel nagrany w 1963 roku, z aranżacją przygotowaną przez Ennio Morricone. Do utworów, które szczególnie mocno zapisały się w pamięci publiczności, należą też „Il cielo in una stanza”, „Ti lascio una canzone”, „Cosa faro da grande” oraz „Matto come un gatto”. Media przypominały, że jego najsłynniejsze piosenki mają prawie siedemdziesiąt lat, a mimo to wciąż brzmią świeżo dla kolejnych słuchaczy.

W karierze Paolego mocno wybrzmiewa też festiwal w San Remo: pięć razy brał w nim udział. Nigdy nie wygrał; raz zajął drugie miejsce. Równolegle pozostawał ważną postacią w środowisku muzycznym także poza sceną. Odkrył i wypromował wielkie gwiazdy piosenki: Lucio Dallę i Fabrizio De Andre. Współpracował również z Zucchero, z którym napisał razem kilka jego przebojów. Te kontakty pokazują skalę wpływu artysty na brzmienie i kierunek włoskiej muzyki popularnej.

