Nie żyje gwiazdor serialu "Buffy: Postrach wampirów". Nicholas Brendon miał zaledwie 54 lata
Nicholas Brendon nie żyje. Aktor znany jako Xander z serialu "Buffy: Postrach wampirów" zmarł 20 marca 2026 roku w wieku 54 lat. Rodzina potwierdziła w mediach społecznościowych, tragiczne wieści.
Nicholas Brendon nie żyje. Informacja o śmierci aktora znanego z roli Xandera w serialu "Buffy: Postrach wampirów" została potwierdzona przez jego rodzinę w mediach społecznościowych, na Instagramie. Z przekazanych informacji wynika, że zmarł 20 marca 2026 roku w wieku 54 lat. W sieci pojawiły się również wspomnienia o tym, jak ważne były dla niego relacje z najbliższymi i kontakt z fanami.
Nicholas Brendon był kojarzony przede wszystkim z serialem "Buffy: Postrach wampirów", w którym grał przez siedem sezonów, w latach 1997-2003. To ta rola ugruntowała jego popularność i sprawiła, że stał się rozpoznawalny na całym świecie. Wśród tytułów, w których pojawiał się później, wymieniano m.in. "Wyspę demonów", "Kill grill", "Zabójcze umysły" oraz "Nianię". Dla fanów to właśnie ekranowa obecność w "Buffy: Postrach wampirów" była punktem odniesienia, kiedy wracali do jego dorobku.
Informację o śmierci aktora przekazała jego rodzina. W nocy z 20 na 21 marca 2026 roku najbliżsi przekazali, że Nicholas Brendon nie żyje.
Wielkim bólem dzielimy się wiadomością o śmierci naszego brata i syna, Nicholasa Brendona. Odszedł spokojnie we śnie
W pożegnaniu rodzina zwróciła uwagę na to, czym żył w ostatnim czasie. Wskazano, że odnalazł pasję w sztuce i malowaniu oraz że lubił dzielić się swoim talentem z rodziną, przyjaciółmi i fanami. Ta informacja mocno wybrzmiała obok wiadomości o jego odejściu, bo dla wielu osób Brendon na zawsze pozostanie twarzą jednej, kultowej roli.
Większość osób znała Nicky’ego z jego pracy aktorskiej i ról, które ożywiał na ekranie przez lata. W ostatnich latach odkrył swoją pasję do malarstwa i sztuki. Nicky uwielbiał dzielić się swoim entuzjazmem i talentem z rodziną, przyjaciółmi i fanami. Był pełen pasji, wrażliwy i nieustannie napędzany potrzebą tworzenia
Przypominamy, że tego samego dnia świat kina pożegnał jeszcze jednego wielkiego artystę. 20 marca 2026 roku do mediów dotarła wiadomość, że Chuck Norris nie żyje.
Życie prywatne: problemy zdrowotne i kłopoty z prawem Nicholasa Brendona
Aktor urodził się 12 kwietnia 1971 roku w Los Angeles. Zadebiutował na ekranie w wieku 21 lat w jednym z odcinków serialu "Świat według Bundych", jednak to rola Xandera w serialu "Buffy: Postrach wampirów" przyniosła mu ogólnoświatową rozpoznawalność.
Nicholas nie krył, że przez lata zmagał się z depresją oraz uzależnieniem od alkoholu. W ostatnich latach kilkukrotnie trafiał do aresztu; wymieniano m.in. zarzuty przemocy domowej i posiadania nielegalnych substancji.
Zobacz także:
- Nowe ustalenia ws. śmierci Maszy Graczykowskiej. Prokuratura zabrała głos
- Nie żyje Halina Kowalska. Legenda polskiego kina miała 84 lata
