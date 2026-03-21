Nicholas Brendon nie żyje. Informacja o śmierci aktora znanego z roli Xandera w serialu "Buffy: Postrach wampirów" została potwierdzona przez jego rodzinę w mediach społecznościowych, na Instagramie. Z przekazanych informacji wynika, że zmarł 20 marca 2026 roku w wieku 54 lat. W sieci pojawiły się również wspomnienia o tym, jak ważne były dla niego relacje z najbliższymi i kontakt z fanami.

Nicholas Brendon był kojarzony przede wszystkim z serialem "Buffy: Postrach wampirów", w którym grał przez siedem sezonów, w latach 1997-2003. To ta rola ugruntowała jego popularność i sprawiła, że stał się rozpoznawalny na całym świecie. Wśród tytułów, w których pojawiał się później, wymieniano m.in. "Wyspę demonów", "Kill grill", "Zabójcze umysły" oraz "Nianię". Dla fanów to właśnie ekranowa obecność w "Buffy: Postrach wampirów" była punktem odniesienia, kiedy wracali do jego dorobku.

Informację o śmierci aktora przekazała jego rodzina. W nocy z 20 na 21 marca 2026 roku najbliżsi przekazali, że Nicholas Brendon nie żyje.

Wielkim bólem dzielimy się wiadomością o śmierci naszego brata i syna, Nicholasa Brendona. Odszedł spokojnie we śnie - czytamy w oświadczeniu.

W pożegnaniu rodzina zwróciła uwagę na to, czym żył w ostatnim czasie. Wskazano, że odnalazł pasję w sztuce i malowaniu oraz że lubił dzielić się swoim talentem z rodziną, przyjaciółmi i fanami. Ta informacja mocno wybrzmiała obok wiadomości o jego odejściu, bo dla wielu osób Brendon na zawsze pozostanie twarzą jednej, kultowej roli.

Większość osób znała Nicky’ego z jego pracy aktorskiej i ról, które ożywiał na ekranie przez lata. W ostatnich latach odkrył swoją pasję do malarstwa i sztuki. Nicky uwielbiał dzielić się swoim entuzjazmem i talentem z rodziną, przyjaciółmi i fanami. Był pełen pasji, wrażliwy i nieustannie napędzany potrzebą tworzenia - napisali bliscy aktora.

Przypominamy, że tego samego dnia świat kina pożegnał jeszcze jednego wielkiego artystę. 20 marca 2026 roku do mediów dotarła wiadomość, że Chuck Norris nie żyje.

Życie prywatne: problemy zdrowotne i kłopoty z prawem Nicholasa Brendona

Aktor urodził się 12 kwietnia 1971 roku w Los Angeles. Zadebiutował na ekranie w wieku 21 lat w jednym z odcinków serialu "Świat według Bundych", jednak to rola Xandera w serialu "Buffy: Postrach wampirów" przyniosła mu ogólnoświatową rozpoznawalność.

Nicholas nie krył, że przez lata zmagał się z depresją oraz uzależnieniem od alkoholu. W ostatnich latach kilkukrotnie trafiał do aresztu; wymieniano m.in. zarzuty przemocy domowej i posiadania nielegalnych substancji.

