Media przekazały kolejne bardzo smutne informacje. Nie żyje Jacek Janosz, który miał na swoim koncie role w hitowych produkcjacj TVN. Aktor miał zaledwie 54 lata.

Jacek Janosz nie żyje, aktor "Na Wspólnej" miał 54 lata

Dokładnie 13 lutego wszystkie media przekazały informację o śmierci jednej z najwiekszych gwiazd serialu "Na Wspólnej". To właśnie wtedy okazało się, że Bożena Dykiel nie żyje. Niestety, teraz poinformowano, że zmarł również Jacek Janosz, który także występował w hitowej produkcji TVN. 54-letni aktor grał też w "Ukrytej prawdzie" i w "Detektywach".

W mediach społecznościowych pojawił się nekrolog, w którym poinformowano o śmierci Jacka Janosza i o szczegółach ostatniego pożegnania aktora.

Szczegóły pogrzebu Jacka Janosza z "Na Wspólnej"

Rodzina i bliscy przekazali szczegóły uroczystości pogrzebowych. Msza żałobna oraz pogrzeb mają odbyć się w Kościele Parafialnym Św. Piotra Apostoła w Wadowicach. Ustalono termin: 1 kwietnia 2026 roku o godzinie 14:00. To właśnie Wadowice mają stać się miejscem pożegnania aktora, którego telewizyjna obecność dla wielu osób była dobrze znana, nawet jeśli pojawiał się w produkcjach epizodycznie.

Łączył dwa światy: plan zdjęciowy i nowoczesne technologie

Jacek Janosz urodził się 15 kwietnia 1971 roku w Wadowicach. Jak informuje portal Dzień dobtyu TVN Janosz był absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Krakowskiej, a wiedzę menedżerską rozwijał w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu. Aktorską pasję realizował już od 2008 roku, a w 2013 roku ukończył Krakowską Szkołę Aktorską SPOT. W 2015 roku związał się z Teatrem Praska 52 w Krakowie.

Janosz miał ścieżkę zawodową, która wyraźnie wymykała się jednej definicji. Pracował jako doradca technologiczny i menedżer produktu, a jego zawodowe działania były związane z rozwiązaniami dla branży poligraficznej. Równolegle rozwijał pasję do aktorstwa, dzięki czemu regularnie pojawiał się w popularnych tytułach telewizyjnych.

Rodzinie Jacka Janosza przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia.

