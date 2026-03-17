Dawid Gajda nie żyje. Informacja o śmierci 16-letniego piłkarza dotarła z województwa opolskiego. Wiadomość przekazał jego macierzysty klub LZS Raszowa, publikując komunikat w mediach społecznościowych. W Raszowej zapanowała żałoba, a pod wpisami pojawiły się liczne kondolencje kierowane do rodziny i bliskich nastolatka.

Nie żyje 16-letni Dawid Gajda. Klub opublikował poruszające oświadczenie

W komunikacie podkreślono, że odszedł zawodnik, który na co dzień trenował i występował w zespole juniorów młodszych. Klub poinformował, że Dawid Gajda miał 16 lat, a jego śmierć jest dla całego środowiska ogromnym wstrząsem. Jednocześnie przedstawiciele LZS Raszowa zaznaczyli, że w tych dniach najważniejsze jest wsparcie dla rodziny, najbliższych i przyjaciół. Wpis stał się miejscem, gdzie kolejne osoby dołączały do żałoby i przekazywały słowa otuchy.

Z ogromnym bólem i niedowierzaniem informujemy, że zmarł nasz zawodnik drużyny juniorów młodszych - Dawid Gajda. Miał zaledwie 16 lat przekazał klub.

Dawid był bardzo zdolnym, ambitnym, lubianym i pełnym pasji zawodnikiem. Miał wyjątkowe predyspozycje bramkarskie i w tej roli szczególnie się wyróżniał. Miał także serce do gry, determinację i radość, jaką wnosił do każdego treningu i meczu. Tak trudno zrozumieć, że już nigdy nie zobaczymy jego uśmiechu, nie usłyszymy jego żartów, ani nie zobaczymy, jak z zaangażowaniem broni naszej bramki czytamy.

Niestety to już kolejna tragedia młodego sportowca w ostatnim czasie. Na początku marca informowaliśmy o śmierci 28-letniej mistrzyni Polski, która zginęła w tragicznych okolicznościach.

Ostatnie pożegnanie Dawida Gajdy. Pogrzeb 16-latka odbędzie się w 20 marca

Ustalono też szczegóły uroczystości pożegnalnych. Ostatnie pożegnanie Dawida Gajdy odbędzie się w piątek, 20 marca. Msza żałobna została zaplanowana na godzinę 13:30 w Kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Leśnicy. Po nabożeństwie przewidziano ceremonię na cmentarzu parafialnym. Dla wielu osób z Raszowej i okolic to moment, w którym będą mogły towarzyszyć rodzinie w żałobie i oddać hołd młodemu zawodnikowi.

Zobacz także: