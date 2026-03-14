W piątkowym, wyjątkowym wydaniu programu „Uwaga!” widzowie zobaczyli materiał poświęcony Magdalenie Majtyce. W reportażu pojawiają się osoby z jej najbliższego otoczenia: szwagier, przyjaciele oraz współpracownicy. Wybrzmiały poruszające wspomnienia o niej i emocje towarzyszące ostatnim dniom, kiedy trwały poszukiwania. Zaznaczono też, że bliscy zdecydowali się zabrać głos tylko w tym materiale.

Nie żyje Magdalena Majtyka

Na początku marca przekazano informację o zaginięciu Magdaleny Majtyki. Kilka dni później nastąpił dramatyczny zwrot: 5 marca w okolicach Biskupic Oławskich odnaleziono jej samochód przy leśnej drodze. Następnego dnia, podano tę informację do publicznej wiadomości i około 200 metrów dalej, odnaleziono ciało 41-letniej aktorki. Wstępna sekcja zwłok nie wskazała jednoznacznej przyczyny śmierci ani obrażeń, które mogłyby ją wyjaśnić. Śledczy zlecili dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne, które mają pomóc ustalić dokładne okoliczności tragedii.

Teatr Capitol: tak współpracownicy dowiedzieli się o śmierci Magdaleny Majtyki

W reportażu wypowiadali się bliscy Magdaleny Majtyki z teatru Capitol we Wrocławiu.

Wszyscy jej szukaliśmy. Nie było chyba w tym teatrze osoby, która nie chciała znaleźć Madzi. Wspaniały człowiek, jeden z lepszych, jakich poznałam w życiu powiedziała jedna z kobiet.

Opowiedziano o chwili, w której zespół dowiedział się o śmierci Magdaleny Majtyki tuż przed spektaklem „Romeo i Julia”. Dyrektor artystyczny teatru Capitol, Konrad Imiela powiedział:

Dowiedzieliśmy się o śmierci Magdy w piątek, mniej więcej na 40 min przed rozpoczęciem przedstawienia ''Romeo i Julia'', (...) które również dotyczy śmierci, odchodzenia. Wszyscy się emocjonalnie rozsypali

Tak mąż dowiedział się o śmierci Magdaleny Majtyki

W reportażu "Uwagi!", wypowiedziała się również przyjaciółka Magdaleny Majtyki, Monika Dawidziuk. Opowiedziała o momencie, w którym Piotr Bartos dowiedział się o śmierci Magdaleny Majtyki:

W czasie czekania na wynik działań policji potrzebne było wsparcie. Ja byłam w kuchni, kiedy Piotr dostał tę informację. Odłożył słuchawkę i powiedział: ''Madzia nie żyje''. To było jak uderzenie

Również brat Piotra, Bartosz Bartos, przytoczył poruszającą rozmowę z nim:

Rozmawiałem dzisiaj z moim bratem Piotrem, mężem Magdy, i powiedział: ''Wiesz, że Magda uczyniła mnie mężczyzną? Stworzyłem z nią rodzinę, ale też była moim najlepszym przyjacielem i miłością mojego życia''

Szwagier Magdaleny Majtyki opowiedział również o mężu i córeczce aktorki.

