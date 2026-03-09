Rzeczniczka Aeroklub Ziemi Lubuskiej, Katarzyna Mayer-Bzowa, potwierdziła w rozmowie z portalem Sportowe Fakty, że ofiarą tragicznego wypadku balonu była 28-letnia Jagoda Gancarek. Śmierć Mistrzyni Polski głęboko poruszyła internautów, którzy w setkach komentarzy przekazują rodzinie wyrazy współczucia.

Tragiczny wypadek w Zielonej Górze

W poniedziałkowy poranek w centrum Zielonej Góry doszło do tragicznego wypadku balonu na ogrzane powietrze, w którym zginęła 28‑letnia Jagoda Gancarek. Balon, którym leciały trzy kobiety, podczas lotu zahaczył o jeden z bloków mieszkalnych, a następnie runął na ziemię.

W wyniku zderzenia jedna z pasażerek - doświadczona pilotka i mistrzyni Polski w lotach balonowych - wypadła z kosza i upadła na dach budynku. Pomimo podjętej reanimacji nie udało się jej uratować życia. Dwie pozostałe kobiety wydostały się z balonu o własnych siłach i trafiły pod obserwację medyczną.

Nie żyje Mistrzyni Polski

Jagoda Gancarek była cenioną pilotką Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, instruktorką samolotową i pilotką samolotów przeciwpożarowych, a także zdobywczynią tytułu Mistrzyni Polski Kobiet na XI Balonowych Mistrzostwach Kobiet w Nałęczowie. Wiadomość o jej śmierci wstrząsnęła środowiskiem lotniczym i internautami, którzy licznie składają kondolencje bliskim i rodzinie tragicznie zmarłej. Komunikat w sprawie tego wypadku wydał marszałek województwa lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski.

Jesteśmy wstrząśnięci tragedią z udziałem balonu Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, do jakiej doszło dziś w Zielonej Górze (...) Zginęła utalentowana młoda, ale już doświadczona pilotka, członkini AZL, która z koleżanką w ubiegłym roku zajęła pierwsze miejsce na XI Balonowych Mistrzostwach Kobiet w Nałęczowie. Z dumą jako Województwo Lubuskie postanowiliśmy wtedy wesprzeć działalność AZL poprzez promocję regionu. Dziś łączymy się w bólu z bliskimi naszej Mistrzyni napisał w mediach społecznościowych.

Pilotkę pożegnał również Aeroklub Ziemi Lubuskiej, publikując poruszający wpis, w którym wspomniano jej pasję do lotnictwa i zaangażowanie w rozwój młodych pilotów.

Myślami jesteśmy z jej rodziną, przyjaciółmi oraz wszystkimi członkami Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Składamy najgłębsze kondolencje czytamy.

