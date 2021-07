Nie zgadniecie, co Robert Lewandowski robi na wakacjach! Anna Lewandowska wszystko nagrała

Anna i Robert Lewandowscy wyjechali na romantyczne wakacje tylko we dwoje! Do sieci trafiło nagranie z ich wieczoru. Od tej strony piłkarza nikt nie znał!

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski w końcu mają chwilę tylko dla siebie. Gwiazdorskie małżeństwo postanowiło wykorzystać ten czas w szczególny sposób i wybrać się na wakacje tylko we dwoje. Jak się okazuje, na celownik obrali malownicze Włochy, gdzie mają spędzić kilka dni. Jak wykorzystują długo wyczekiwany urlop? Cóż, nawet w kraju słynącym z krzywej wieży, pizzy i wina nie są anonimowi. Fani jednego z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy na świecie z pewnością będą zaskoczeni, jak Robert Lewandowski spędza wolne wieczory. Kiedy razem z żoną wybrał się na kolację, doszło do zaskakującej sytuacji. Anna Lewandowska wszystko nagrała, a od tej strony Roberta Lewandowskiego jeszcze nie mieliśmy okazji poznać...

Anna Lewandowska pokazała nagranie z Robertem Lewandowskim. Niewiarygodne, co robi na wakacjach!

Na ten moment na pewno długo czekali. Anna Lewandowska, która jakiś czas przyznała, że ich życie to tak naprawdę piłka, w końcu ma swojego męża tylko dla siebie. Po wyjazdowych meczach i Euro 2020 Robert Lewandowski w końcu wrócił do swojej rodziny, która najpierw spędziła czas w Hiszpanii, gdzie ich córka Klara poszła do przedszkola, a teraz postanowił spędzić czas sam na sam ze swoją żoną. Lewandowscy wybrali się na romantyczne wakacje do Włoch, a dzięki mediom społecznościowym fani mogą śledzić, co takiego robią słynni sportowcy.

Gwiazdorskie małżeństwo wybrało się miedzy innymi na rejs, zwiedzało malownicze uliczki włoskich miast, przy czym oboje nie szczędzili sobie czułości. Wieczorem Anna Lewandowska i Robert Lewandowski wybrali się na kolację i wtedy właśnie wydarzyło się coś niesamowitego!

Jak się okazuje, słynny piłkarz ma fanów na całym świecie, a dzieci po prostu za nim szaleją. Wszyscy z pewnością pamiętają list, który Robert Lewandowski dostał od swojego 9-letniego kibica! Nic więc dziwnego, że kiedy światowej klasy piłkarz pojawił się w jednym z włoskich miast, natychmiast został rozpoznany przez swoich małych wielbicieli, którzy nie dawali mu spokoju. Kiedy razem z żoną jadł kolacje, jego fani stali przed restauracją i nie mogli się doczekać, by zobaczyć swojego idola, a gdy ten do nich wyszedł, postanowił... zagrać z nimi w piłkę! Na Instagramie Anny Lewandowskiej natychmiast pojawiły się wzruszające nagrania, na których jej mąż gania za piłką z dziećmi i - jak widać - wszyscy mają przy tym mnóstwo frajdy!

Instagram/annalewandowskahpba

Zobacz także: Jak wyglądają córki Anny Lewandowskiej? Gwiazda "Rolnik szuka żony" zdradza, że w Niemczech to żaden sekret

Wyjątkowe nagrania opublikował na swoim InstaStory również sam Robert Lewandowski. Jak widać jeden z najwybitniejszych sportowców nawet na wakacjach nie zapomina o piłce i swoich wiernych fanach - bez względu na to, ile mają lat. Choć nie raz mogliśmy zobaczyć, jak piłkarz świetnie sprawdza się w roli taty, teraz na własne oczy widzimy, że Robert Lewandowski po prostu uwielbia dzieci! Te nagrania rozczuliły nas do granic możliwości. To się nazywa prawdziwie sportowa, piękna postawa!

Instagram/_rl9

Zdjęcia i nagrania ze wspólnego, wakacyjnego wyjazdu Roberta Lewandowskiego i Anny Lewandowskiej robią prawdziwą furorę! Słynne małżeństwo może pochwalić się naprawdę ogromnym gronem fanów, którzy z zaciekawieniem śledzą ich każdy krok. Co więcej, jak mogliśmy zobaczyć, Robert Lewandowski swoich małych kibiców ma nie tylko w Polsce, ale i zagranicą!