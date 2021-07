Anna i Robert Lewandowscy na romantycznych wakacjach tylko we dwoje. Pokazali gorące zdjęcia!

Anna i Robert Lewandowski jakiś czas temu wybrali się na rodzinne wakacje. Trenerka chętnie publikowała w sieci zdjęcia z córeczkami i mężem, pokazując jak wspólnie spędzają czas. Potem najpopularniejsza para sportowców miała przed sobą intensywny czas. Piłkarz przygotowywał się do spełnienia swojego największego sportowego marzenia i razem z drużyną Bayern Monachium zdobył tytuł Ligii Mistrzów 2020! Z kolei trenerka realizowała kilka kolejnych projektów i ma za sobą intensywny czas na planie zdjęciowym przy kolejnych sesjach. Teraz para postanowiła odpocząć i wybrała się na wakacje, które Robert Lewandowski nazwał "w pełni zasłużonymi". Chyba nikt nie ma wątpliwości o czym mowa! Anna i Robert Lewandowscy na "zasłużonych wakacjach"! Robert Lewandowski opublikował na Instagramie wspólne zdjęcie z żoną. Para odpoczywa w ciepłych krajach i świętuje kolejny sukces na koncie piłkarza. Pod uroczą fotografią napastnik wymownie napisał: To zdjęcie z zasłużonych wakacji😀😎 Muszę przyznać, że mi się to podoba - napisał Robert Lewandowski pod uroczym zdjęciem z żoną. Widać, że para doskonale się bawi, a znajomi i fani życzą im udanego wypoczynku i komentują żartobliwy tekst piłkarza o "zasłużonych wakacjach" po zwycięstwie w Lidze Mistrzów: Lewangoalski Brawo dla Was:) Sami spójrzcie na to urocze zdjęcie! Zobacz także: Robert Lewandowski wygrał Ligę Mistrzów, ale to po meczu przeżył najpiękniejsze chwile! "Zadzwoniłem do żony, dzieci już chyba spały" Komplet letni Robert Lewandowski na Instagramie wspomniał, że po zwycięstwie w Lidze Mistrzów mógł wybrać się z rodziną na zasłużone wakacje. ...