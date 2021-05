Anna Lewandowska szczerze o swoim małżeństwie: „Nasze życie to jest tak naprawdę piłka”

Anna Lewandowska to prawdziwa kobieta sukcesu - słynna trenerka ma na swoim koncie wiele sportowych osiągnięć, kilka własnych projektów, wspaniałego męża i dwójkę pięknych córeczek. Gwiazda po raz pierwszy została mamą w maju 2017 roku, kiedy to na świecie pojawiła się Klara, a trzy lata później, w maju 2020 roku do rodziny znanego małżeństwa dołączył jej kolejny, mały członek - Laura. Skąd Anna Lewandowska i Robert Lewandowski wzięli pomysły na imiona córek? Jak się okazuje, starsza z nich odziedziczyła je po swojej mamie! Anna Lewandowska o imionach córek Odkąd Anna Lewandowska niemal cztery lata temu po raz pierwszy została mamą, zyskała jeszcze więcej fanów. Internautki nie ukrywają, że nie tylko treningi czy zdrowa dieta, ale również życie rodzinne żony Roberta Lewandowskiego, to powód, dla którego śledzą jej codziennie życie. I trudno się dziwić. Córeczki Anny Lewandowskiej to urocze dziewczynki i choć dumna mama skrupulatnie chroni je przed mediami i nie pokazuje ich twarzy, chętnie dzieli się postępami córeczek , a także doświadczeniami z macierzyństwa. Teraz gwiazda postanowiła zdradzić skąd wzięły się pomysły, na imiona dla jej dzieci. Od świętej Klary, też tak mam na trzecie. Laura - Klarcia wybrała - wyznała trenerka, odpowiadając na pytanie obserwatorki. Mało kto wiedział, że najstarsza pociecha Anny i Roberta Lewandowskich ma tak samo na imię, jak jej mama! Co do Laury , musimy przyznać, że Klara ma świetny gust i wybrała dla swojej młodszej siostrzyczki naprawdę wyjątkowe imię. Anna Lewandowska wspomina porody Podczas krótkiej sesji Q&A Anna Lewandowska postanowiła zdradzić również, jak wyglądały jej porody. Okazuje się, że Klarę rodziła w znieczuleniu aż przez 28 godzin, za to Laurę bez znieczulenia i to...