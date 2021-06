Robert Lewandowski pokazał list od 9-letniego fana. To, co zrobił piłkarz wzrusza do łez! 

Robert Lewandowski pochwalił się wyjątkowym listem od swojego fana. 9-letni chłopiec napisał do piłkarza wiadomość w której skomentował jego grę na mistrzostwach EURO 2020 (2021) i przyznał, że mocno trzymał na niego kciuki. Autor listu, mały Kuba, zdradził, że sam nie może grać w piłkę nożną ze względu na swój stan zdrowia. Robert Lewandowski zareagował na wiadomość od swojego kibica i zrobił coś, co wzrusza do łez!

Robert Lewandowski odpisał na list 9-letniego chłopca

Niestety, dla reprezentacji Polski to już koniec przygody na mistrzostwach EURO 2020 (2021). Polakom nie udało się wyjśc z grupy, a to wywołało lawinę krytycznych komentarzy i wiele żartów z naszej kadry. Robert Lewandowski i jego koledzy z drużyny mogą jednak liczyć na wsparcie swoich fanów, którzy niezaleźnie od wyników zawsze im kibicują. Tak też było teraz- pewien 9-letni chłopiec napisał piękny list do kapitana reprezentacji Polski!

Cześć jestem Kuba i mam 9 lat i jestem Twoim wielkim fanem. Trzymałem za Ciebie kciuki na Euro 2020, nie zawiodłeś mnie, cieszę się, że walczyłeś do końca. Nie przejmuj się ludźmi, którzy źle mówią o Tobie o reszcie drużyny, prawdziwy kibic nigdy w Ciebie nie zwątpi i w naszą reprezentację. Nie mogę do Ciebie wysłać tego listu bo nie znam adresu, ale poproszę mamę, aby ten list umieściła na FB, może do Ciebie dotrze. Szkoda, że nie mogę grać w piłkę w drużynie bo mi lekarz zabronił z powodu chorego serduszka i czasem się męczę. Twój Kuba- napisał chłopiec.

Okazuje się, że wiadomośc opublikowana w sieci dotarła do Roberta Lewandowskiego!

East News

Piłkarz docenił gest młodego fana i odpowiedział na jego wiadomość! Robert Lewandowski opublikował na Facebooku wpis w którym zwrócił się do Kuby.

Kuba, Twój list do mnie dotarł 🙂 i sprawił mi dużo radości. Bardzo Ci za niego dziękuję 😉 Jesteś najlepszym kibicem jakiego mógłbym sobie wymarzyć 🤜🤛 Ty też nigdy się nie poddawaj i zawsze walcz o swoje marzenia!

Mocno Cię pozdrawiam 😊- napisał Robert Lewandowski.

Internauci są zachwyceni listem Kuby i reakcją Roberta Lewandowskiego.

- Sztos! ❤ I Ty i Kuba jesteście fenomenalni

- Aż ciarki przeszły po mnie widząc że doszło i jest odzew. Petarda wiadomość dla małego wojownika. Dużo zdrowia !

- Robert jestes wielki dla tego ze masz serce do walki I dajesz cieszyc sie tym wlasnie milonom ludzi . Tu nie chodzi tylko o pilke .

- Najlepszy kibic świata do najlepszego napastnika świata szacunek dla Was. Kuba dużo zdrówka

- Az się popłakałam z końcówki listu 😢Kubuś wierzę że kiedyś Twoje Serduszko pozwoli Ci zagrać w piłkę z Robertem ❤❤❤❤- komentują fani.

Kuba- życzymy Ci dużo zdrówka! A Robertowi Lewandowskiemu gratulujemy tak wspaniałego fana!

