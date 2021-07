Nie uwierzycie jaka jest ulubiona zabawa Henia Majdana! Nie potrzebuje do tego drogich gadżetów

Wygląda na to, że Radosław Majdan już od pierwszych chwil życia Henryczka, chce zaszczepić w nim miłość do piłki nożnej. Na Instagramie byłego bramkarza pojawiły się zdjęcia, na których możemy zobaczyć, jak Henio zapoznaje się z piłkarskim światem. Ciekawe czy maluch pójdzie w ślady taty. Zobaczcie te urocze fotografie! Zobacz także: Syn Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana miał mieć inaczej na imię: "Małgosia jeszcze w drodze do szpitala obstawała za..." Wykorzystaj oferowany przez Reebok kod promocyjny i kup nowe obuwie sportowe na treningi piłki nożnej. Tak Radosław Majdan zaraża Henia miłością do piłki nożnej! "Już niedługo czas na praktykę" Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek 10 czerwca przywitali na świecie syna Henryczka. Od tego czasu dumni rodzice nie przestają zamieszczać nowych fotografii ze swoją pociechą. Dziecko było dla tej pary ogromnym marzeniem - bardzo długo starali się, aby ich rodzina się powiększyła. Nic więc dziwnego, że swoim szczęściem małżonkowie chcą dzielić się z całym światem! Tym Razem Radosław Majdan postanowił pochwalić się zdjęciami, na których możemy zobaczyć, jak Henio ogląda puchary i koszulki swojego taty. Wygląda na to, że w taki sposób były bramkarz przygotowywał synka do kibicowania reprezentacji Polski, która 4 września zagrała swój pierwszy mecz po dłuższej przerwie. Dziś po 290 dniach Polska Reprezentacja 🇵🇱zagra mecz w Lidze Narodów🇵🇱⚽️🇳🇱 Henryk na razie przyswaja teorię, ale już niedługo czas na praktykę 💪⚽️ 😁 - napisał Radosław Majdan. Fani nie mają wątpliwości, że Henio z pewnością pokocha piłkę nożną! - Coś czuję ze uczeń przerośnie mistrza😍⚽️🤷 - Ale słodko, życzę, by poszedł za...