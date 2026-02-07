Natalia Paździor, znana z wygranej w pierwszej polskiej edycji programu „MasterChef Junior” w 2016 roku, szykuje się do ślubu. W wieku 20 lat influencerka ogłosiła swoje zaręczyny z 20-letnim piłkarzem Marcinem Manikowskim. Właśnie pokazała nagranie, na którym pozuje w sukni ślubnej.

Natalia Paździor w sukni ślubnej

Dwa dni po tym, jak Natalia Paździor podzieliła się szczęściem związanym z zaręczynami, obwieściła, że wraz z przyszłym mężem rozpoczęli organizację ślubu. Zwyciężczyni "MasterChef Junior" wyznała, że mają już ustaloną wstępną datę ceremonii, ale nie planują jej w najbliższym czasie. Wiadomo jednak, że ślub Natalii Paździor i Marcina Manikowskiego odbędzie się w 2027 roku. Na początku grudnia influencerka informowała, że mają już załatwioną salę, filmowca, fotografa, florystkę czy makijażystkę dla panny młodej. Na temat sukni ślubnej Paździor mówiła:

Załatwiona ale na razie tylko w mojej wyobraźni

Wygląda jednak na to, że do kupna tej jedynej i wymarzonej sukni ślubnej już coraz bliżej. Natalia Paździor podzieliła się pierwszym nagraniem z przymiarek w salonie sukni ślubnych. Chociaż na zamieszczonym wideo widać niewiele, to internauci nie kryją, że udziela im się ekscytacja:

Wzrusz

Cudna sukienka, czytamy.

Kim jest przyszły mąż Natalii Paździor z "MasterChef Junior"?

Zaręczyny odbyły się podczas wakacji w Grecji. Natalia Paździor i jej partner stali na plaży o zachodzie słońca, kiedy Marcin klęknął przed nią i wręczył pierścionek. Influencerka nie kryła emocji - nagranie szybko rozprzestrzeniło się w sieci, wzbudzając wzruszenie wśród fanów. W opisie filmu Paździor napisała: „TAK, TAK, TAK, TAK I JESZCZE RAZ TAK”.

Marcin Manikowski to 21-letni piłkarz, który w lutym 2025 roku dołączył do GKS-u Bełchatów. Swoją karierę rozpoczął w klubie Wda Świecie, później grał m.in. w Zawiszy Bydgoszcz, Radomiaku Radom, UKS SMS Łódź (z którym zdobył mistrzostwo Polski U-17 w 2021 roku) oraz w Miedzi II Legnica w sezonie 2023/2024.

Natalia Paździor o swoim ślubie mówiła w sieci: "Ja od zawsze wiedziałam, że w dosyć młodym wieku i dosyć szybko, oczywiście jeśli znajdę odpowiednią osobę i znalazłam, będę chciała wziąć ślub, założyć rodzinę ale jednak spodziewałam się, że wszystko po kolei, najpierw oświadczyny, potem na spokojnie życie będzie się toczyć dalej, za jakiś czas będziemy myśleć o ślubie, nic bardziej mylnego. Dosłownie dwa dni po zaręczynach zaczęliśmy załatwiać pierwsze rzeczy".

