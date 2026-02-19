Nie przyszła na ramówkę TVN, a teraz przerwała milczenie. Jest oświadczenie
Brak Anity Werner na prezentacji wiosennej ramówki TVN od razu został zauważony. Gdy na ściance pojawiły się największe gwiazdy stacji, jej zabrakło. Teraz dziennikarka przerwała milczenie i wyjaśniła, dlaczego nie mogła towarzyszyć kolegom z redakcji.
Wiosenna ramówka TVN to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży medialnej. Na miejscu nie brakuje znanych twarzy, efektownych stylizacji i zapowiedzi nowych programów. W tym roku uwagę zwróciła jednak nie tylko obecność gwiazd, lecz także nieobecność jednej z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek stacji. Anita Werner nie pojawiła się na wydarzeniu, co szybko wywołało falę komentarzy w sieci.
Dlaczego Anita Werner nie pojawiła się na ramówce TVN?
Internauci zaczęli zastanawiać się, co stoi za nieobecnością Anity Werner na ramówce TVN. Dziennikarka od lat jest jedną z twarzy "Faktów TVN" i rzadko opuszcza ważne wydarzenia związane ze stacją. Tym razem było inaczej. Spekulacje rosły z godziny na godzinę, aż w końcu sama zainteresowana postanowiła zabrać głos.
Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikowała krótkie oświadczenie, w którym wyjaśniła powód nieobecności. Jak poinformowała, przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim.
Na zwolnieniu zamiast na czerwonym dywanie. Niestety nie mogłam wczoraj towarzyszyć moim koleżankom i kolegom z super drużyny Faktów TVN i TVN24 na prezentacji wiosennej ramówki
Jednocześnie zapewniła, że kibicuje wszystkim nowym projektom stacji.
Ale z całą mocą (naprawdę całą, jaką obecnie mam) kibicuję wszystkim programom i serialom. Choć oczywiście najbardziej kibicuję newsom!
Fani wspierają Anitę Werner
Dziennikarka podkreśliła również, jak ważna jest dla niej praca w redakcji i codzienne informowanie widzów. Zwróciła uwagę, że TVN24 obchodzi w tym roku jubileusz, co ma dla niej szczególne znaczenie.
W @faktytvn i @tvn24.pl , w czasach tak koniecznej i niezbędnej walki z dezinformacją, mamy naprawdę pełne ręce roboty. Każdego dnia pomagamy Wam oddzielać fejki od faktów, każdego dnia mamy dla Was sprawdzoną i wiarygodną informację. Na tym polega nasza praca i nasza misja: sprawdzamy i weryfikujemy fakty, zadajemy trudne pytania, dochodzimy do prawdy.To wyjątkowy rok dla TVN24 bo właśnie w tym roku TVN24 kończy 25 lat Ja też od 25 lat patrzę na ręce każdej władzy i zamierzam to robić dalej
Jej wpis spotkał się z ogromnym wsparciem fanów i współpracowników. W komentarzach pojawiło się wiele życzeń szybkiego powrotu do zdrowia.
Szybkiego powrotu do zdrowia życzę.
Czekam na Panią w tvn, proszę się nie dać chorobie.
Myśleliśmy o Tobie ciepło ! Wracaj do zdrowia jak najszybciej
Zobacz także:
- Anita Werner pokazała zdjęcia sprzed 18 lat. Tak wyglądały jej początki w telewizji
- Maciej Dowbor zrobił awanturę przed kamerą. Wszystko się nagrało!
- Nieprawdopodobnie barwna kreacja Magdy Gessler. Ten płaszcz to jeszcze nic
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.