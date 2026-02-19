Wiosenna ramówka TVN to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży medialnej. Na miejscu nie brakuje znanych twarzy, efektownych stylizacji i zapowiedzi nowych programów. W tym roku uwagę zwróciła jednak nie tylko obecność gwiazd, lecz także nieobecność jednej z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek stacji. Anita Werner nie pojawiła się na wydarzeniu, co szybko wywołało falę komentarzy w sieci.

Dlaczego Anita Werner nie pojawiła się na ramówce TVN?

Internauci zaczęli zastanawiać się, co stoi za nieobecnością Anity Werner na ramówce TVN. Dziennikarka od lat jest jedną z twarzy "Faktów TVN" i rzadko opuszcza ważne wydarzenia związane ze stacją. Tym razem było inaczej. Spekulacje rosły z godziny na godzinę, aż w końcu sama zainteresowana postanowiła zabrać głos.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikowała krótkie oświadczenie, w którym wyjaśniła powód nieobecności. Jak poinformowała, przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim.

Na zwolnieniu zamiast na czerwonym dywanie. Niestety nie mogłam wczoraj towarzyszyć moim koleżankom i kolegom z super drużyny Faktów TVN i TVN24 na prezentacji wiosennej ramówki - napisała Werner.

Jednocześnie zapewniła, że kibicuje wszystkim nowym projektom stacji.

Ale z całą mocą (naprawdę całą, jaką obecnie mam) kibicuję wszystkim programom i serialom. Choć oczywiście najbardziej kibicuję newsom! - dodała prezenterka.

Fani wspierają Anitę Werner

Dziennikarka podkreśliła również, jak ważna jest dla niej praca w redakcji i codzienne informowanie widzów. Zwróciła uwagę, że TVN24 obchodzi w tym roku jubileusz, co ma dla niej szczególne znaczenie.

W @faktytvn i @tvn24.pl , w czasach tak koniecznej i niezbędnej walki z dezinformacją, mamy naprawdę pełne ręce roboty. Każdego dnia pomagamy Wam oddzielać fejki od faktów, każdego dnia mamy dla Was sprawdzoną i wiarygodną informację. Na tym polega nasza praca i nasza misja: sprawdzamy i weryfikujemy fakty, zadajemy trudne pytania, dochodzimy do prawdy.To wyjątkowy rok dla TVN24 bo właśnie w tym roku TVN24 kończy 25 lat Ja też od 25 lat patrzę na ręce każdej władzy i zamierzam to robić dalej - napisała dziennikarka.

Jej wpis spotkał się z ogromnym wsparciem fanów i współpracowników. W komentarzach pojawiło się wiele życzeń szybkiego powrotu do zdrowia.

Szybkiego powrotu do zdrowia życzę.

Czekam na Panią w tvn, proszę się nie dać chorobie.

Myśleliśmy o Tobie ciepło ! Wracaj do zdrowia jak najszybciej - czytamy w komentarzach.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia