Nie dość, że odpadły dwie pary w "TzG", to jeszcze to. Czarne chmury nad uczestnikami
W ostatnim, piątym odcinku "Tańca z Gwiazdami" telewidzowie pożegnali aż dwie pary, które na parkiecie pojawiają się dopiero w finale. Tuż przed ogłoszeniem ostatecznego werdyktu okazało się, że zagrożeni są też inni uczestnicy. Co znienacka ogłosił Krzysztof Ibisz?
5. odcinek "Tańca z Gwiazdami" wywołał niemałe poruszenie wśród oglądających i lawinę komentarzy wśród internautów. W programie pojawiły się niestandardowe style taneczne, a w dodatku gwiazdy zatańczyły do piosenek, który same wybrały. Choć wszyscy z napięciem czekali na ostateczny werdykt, zgodnie z którym z programem miały pożegnać się aż dwie pary, okazało się, że uczestnicy zmierzyć się muszą z jeszcze jedną gorzką informacją.
Krzysztof Ibisz ogłosił dogrywkę w "Tańcu z Gwiazdami"
Rywalizacja par w 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami" przyniosła telewidzom ogrom wrażeń. Pary zaprezentowały się w oryginalnych choreografiach, a w dodatku w studiu Polsatu pojawiła się cała plejada gwiazda. Nie zabrakło między innymi Dody i Mandaryny, do których piosenek zatańczyli kolejno Gamou Fall z Hanią Żudziewcz i Paulina Gałązka z Michałem Bartkiewiczem. Mimo wielu emocji i gromkich braw po każdym występie wiadomo było, że tego wieczoru z programem pożegnają się aż dwie pary. Ostatecznie z "Tańca z Gwiazdami" odpadli Natsu i Pawłowski, wywołując burzę w komentarzach. Jednak nie była to jedyna informacja, która wprawiła uczestników w osłupienie.
Tuż przed ogłoszeniem ostatecznego werdyktu, gdy w trakcie tak zwanej odpadanki na parkiecie zostały 4 pary, Krzysztof Ibisz ogłosił, że dwie z nich odpadną, a dwie staną do dogrywki na początku kolejnego odcinka. Efektem tanecznego pojedynku będzie odpadnięcie kolejnej pary z programu. Do tego zadania przygotowywać muszą się Izabella Miko z Albertem Kosińskim oraz Kamil Nożyński z Izabelą Skierską. Jak myślicie, kto poradzi sobie lepiej podczas odcinka na żywo za dwa tygodnie?
Wielkie emocje w 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami"
W 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie zabrakło skrajnych emocji. Mimo tego, że już w pierwszej połowie odcinka maksymalną liczbę punktów otrzymały dwie pary, to niektóre gwiazdy musiały się też pogodzić z bardziej ostrymi ocenami. Padła najniższa nota w tej edycji, czyli 2, którą Piotrowi Kędzierskiemu przyznała Iwona Pavlović. Co więcej, skraje emocje swoją choreografią wywołała również dotychczasowa faworytka "Tańca z Gwiazdami". Magdalena Boczarska w paso doble podzieliła widzów.
