5. odcinek "Tańca z Gwiazdami" wywołał niemałe poruszenie wśród oglądających i lawinę komentarzy wśród internautów. W programie pojawiły się niestandardowe style taneczne, a w dodatku gwiazdy zatańczyły do piosenek, który same wybrały. Choć wszyscy z napięciem czekali na ostateczny werdykt, zgodnie z którym z programem miały pożegnać się aż dwie pary, okazało się, że uczestnicy zmierzyć się muszą z jeszcze jedną gorzką informacją.

Krzysztof Ibisz ogłosił dogrywkę w "Tańcu z Gwiazdami"

Rywalizacja par w 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami" przyniosła telewidzom ogrom wrażeń. Pary zaprezentowały się w oryginalnych choreografiach, a w dodatku w studiu Polsatu pojawiła się cała plejada gwiazda. Nie zabrakło między innymi Dody i Mandaryny, do których piosenek zatańczyli kolejno Gamou Fall z Hanią Żudziewcz i Paulina Gałązka z Michałem Bartkiewiczem. Mimo wielu emocji i gromkich braw po każdym występie wiadomo było, że tego wieczoru z programem pożegnają się aż dwie pary. Ostatecznie z "Tańca z Gwiazdami" odpadli Natsu i Pawłowski, wywołując burzę w komentarzach. Jednak nie była to jedyna informacja, która wprawiła uczestników w osłupienie.

Tuż przed ogłoszeniem ostatecznego werdyktu, gdy w trakcie tak zwanej odpadanki na parkiecie zostały 4 pary, Krzysztof Ibisz ogłosił, że dwie z nich odpadną, a dwie staną do dogrywki na początku kolejnego odcinka. Efektem tanecznego pojedynku będzie odpadnięcie kolejnej pary z programu. Do tego zadania przygotowywać muszą się Izabella Miko z Albertem Kosińskim oraz Kamil Nożyński z Izabelą Skierską. Jak myślicie, kto poradzi sobie lepiej podczas odcinka na żywo za dwa tygodnie?

Wielkie emocje w 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

W 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie zabrakło skrajnych emocji. Mimo tego, że już w pierwszej połowie odcinka maksymalną liczbę punktów otrzymały dwie pary, to niektóre gwiazdy musiały się też pogodzić z bardziej ostrymi ocenami. Padła najniższa nota w tej edycji, czyli 2, którą Piotrowi Kędzierskiemu przyznała Iwona Pavlović. Co więcej, skraje emocje swoją choreografią wywołała również dotychczasowa faworytka "Tańca z Gwiazdami". Magdalena Boczarska w paso doble podzieliła widzów.

Komu będziecie kibicować w kolejnym odcinku?

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba w 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska w 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Kacper Porębski i Daria Syta w 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

fot. Wojciech Olkusnik/East News