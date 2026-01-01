Za nami najbardziej imprezowa noc w roku, czyli Sylwester. Jak zawsze największe stacje telewizyjne zadbały o to, by przyciągnąć widzów przed telewizorami wyjątkowymi koncertami. W tym roku poprzeczkę wysoko ustawiła Telewizja Polska, która oprócz całej plejady polskich gwiazd, zadbała też o niesamowitą gwiazdę wieczoru, którą był Sting. Wokalista oczarował wszystkich swoim występem, a jakby tego było mało, zrobił również coś wyjątkowego dla naszej artystki, Blanki! Piosenkarka właśnie o wszystkim opowiedziała. Tej chwili nigdy nie zapomni!

Sting wręczył prezent Blance podczas Sylwestra TVP

Blanka w swoim najnowszym nagraniu na Instagramie wyznała, że Sting wręczył jej wyjątkowy prezent podczas Sylwestra TVP. Jak się okazało, kiedy legendarny wokalista schodził ze sceny po swoim występie, wówczas minął się właśnie z Blanką i... podarował jej różę, z którą chwilę wcześniej występował! Piosenkarka opowiedziała całą sytuację ze szczegółami.

Dostałam różę od Stinga. Wczoraj, jak wiecie, graliśmy Sylwestra. Okazało się, że ja występuje tuż po występie Stinga. No i słuchajcie, na scenę wchodzi się od tyłu takimi schodkami najpierw. Przechodzi się najpierw jeszcze przez miejsce, gdzie podpina się mikroporty, słuchawki itd. I się wchodzi na scenę. Wszędzie są też ekrany, więc widzimy, jaki artysta występuje i co się teraz dzieje na scenie. No i wiecie, patrzę sobie na ten ekran przy tej scenie i mówię, wow, Sting występuje. Ja zaraz wchodzę po nim. (...) Pan, który prowadzi na scenę, pan z produkcji, mówi, ok, idziemy. Zaraz zaczynasz. No i bierze mnie, idziemy na scenę. - zaczęła Blanka

W dalszej części swojego nagrania opowiedziała, jak dokładnie doszło do tego, że otrzymała wspomniany prezent od Stinga.

Wchodzimy na scenę tam, gdzie były takie łuki. I w tym momencie Sting schodzi równolegle ze sceny, gdy ja wchodzę. I widzę go, jak idzie taki poważny, spokojny przed siebie. Parę osób obok niego. I słuchajcie, w tym momencie on staje tam za tą sceną, zanim ja na nią weszłam. Staje, patrzy mi się w oczy i daje mi różę, z którą przed chwilą występował na scenie. A ja, wiecie, tak włożył ją w dłonie. Ja tak biorę tą różę i tak ,,thank you''... I on po prostu poszedł dalej, bo już zaczynał się ,,Memories'', czyli mój singel. Więc obczajcie to. Ja tę różę mam. (...) To jest róża od Stinga dla mnie. Ten rok będzie niesamowity. To jest znak. Tak uważam. To jest znak. Słuchajcie, dostałam różę od Stinga. Przysięgam szok. Ale się emocjonuję, jak o tym mówię! - wyjawiła

Fani gratulują Blance

Pod najnowszym nagraniem Blanki na Instagramie szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i gratulacji od fanów!

Gratulacje, zasłużyłaś! Cudowny występ Kochana

Gratulacje! Z pewnością to znak. 3mam kciuki za duet ze @theofficialsting

To to jest dobra wróżba - piszą internauci

Też jesteście pod wrażeniem?

