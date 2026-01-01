Występ Blanki i Malika Montany podczas sylwestra Telewizji Polskiej spotkał się z entuzjastycznym odbiorem widzów i wywołał falę komentarzy w mediach społecznościowych. Duet nie tylko porwał publiczność energią na scenie, lecz także zaskoczył efektownym finałem - raper uniósł wokalistkę na rękach i wyniósł ją ze sceny. Był to jeden z najbardziej zapamiętanych momentów wieczoru.

Blanka i Malik Montana zrobili show na scenie

Tegoroczny sylwester Telewizji Polskiej odbył się w Katowicach i przyciągnął tłumy widzów przed sceną oraz telewizorami. Wśród gwiazd wieczoru znalazła się Blanka, która jeszcze przed występem pojawiła się na ściankach w towarzystwie Malika Montany. Ich wspólne wyjście od razu wzbudziło zainteresowanie i zapowiedziało to, co miało wydarzyć się później na scenie.

Duet wystąpił razem również podczas koncertu, serwując publiczności jeden z największych przebojów wokalistki. Była reprezentantka Eurowizji i popularny raper zadbali nie tylko o muzyczne emocje, ale także o wyrazisty, pełen energii układ taneczny. Ich sceniczna chemia ponownie podsyciła krążące od miesięcy w sieci spekulacje na temat łączącej ich relacji, które - jak widać - wciąż nie tracą na sile.

Malik Montana wyniósł Blankę ze sceny

Podczas wspólnego występu Blanka i Malik Montana przyciągnęli uwagę nie tylko muzyką, ale także wyrazistymi stylizacjami. Wokalistka postawiła na odważny look, łącząc szorty ze skórzaną kurtką o krótszym kroju oraz butami z wysoką cholewką. Raper z kolei zaprezentował się w charakterystycznym dla siebie stylu - wyeksponował tatuaże, zakładając jedynie kurtkę i szerokie spodnie, a całość uzupełnił kominiarką.

Najwięcej emocji wzbudził jednak finał ich występu. Malik Montana najpierw oddał Blance futro, a następnie wyniósł ją na rękach ze sceny, co natychmiast stało się jednym z najbardziej komentowanych momentów wieczoru. Ta efektowna scena przywołała u wielu widzów skojarzenia z głośnym wydarzeniem sprzed lat, gdy Radosław Majdan w podobny sposób wynosił Dodę podczas festiwalu w Sopocie.

Zobacz także: