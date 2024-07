Czasy kiedy Michał Wiśniewski był w Polsce największą gwiazdą minęły bezpowrotnie. Okazuje się, że wydaniem nowej płyty Ich Troje, która jest już w pełni gotowa, nie jest już nikt zainteresowany. W sumie nie powinno to być zaskoczeniem, bo ostatnie krążki trio przepadły bez echa. Nawet niska cena i sprzedaż w kioskach zawiodła.



Michał się jednak nie poddaje i zapewnia, że płytę wyda własnym sumptem.



- Pytacie, więc odpowiadam. Co z tym Sweterkiem czyli 13 Postlatami w Sprawie Rzeczywistości? Ano nagrane, zremasterowane, grafika gotowa do druku. Brakuje tylko wydawcy. Na razie nikt nie chce wydać tej płyty, ale jakby co, wydamy ją sami. Obiecuję - napisał Michał Wiśniewski na swoim oficjalnym Facebooku.



