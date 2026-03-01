Poznajcie Lillę. pochodzącą z Sosnowca rozwódkę, która może pochwalić się wyjątkowo bogatym życiorysem. Kobieta od wielu lat nie ma szczęścia w miłości, dlatego postanowiła poszukać jej w programie. Co jeszcze wiadomo na temat uczestniczki nadchodzącej edycji "Sanatorium miłości"? Przeczytajcie koniecznie.

Lilla z Sosnowca odnajdzie miłość w "Sanatorium miłości"?

Wielkimi krokami zbliża się ósmy sezon jednego z flagowych programów TVP "Sanatorium miłości", który jak zwykle poprowadzi uwielbiania przez widzów Marta Manowska. Do sieci trafiają pierwsze zdjęcia uczestników "Sanatorium Miłości", a widzowie dzielą się swoimi pierwszymi wrażeniami w komentarzach.

Jedną z gwiazd popularnego formatu będzie Lilla, rozwódka z Sosnowca, która zdecydowanie nie boi się żadnej pracy.

Lilla jest z wykształcenia rzeźniczką i przez wiele lat pracowała w zakładach mięsnych i sklepach, gdzie pełniła funkcje kierownicze. Pracowała również jako piekarz, plastyk i cukierniczka, nawet samodzielnie wykonywała torty. Prowadziła własną działalność związaną z organizacją imprez. Przez dekadę była kierowcą auta dostawczego i jeździła po całej Europie czytamy na Instagramie.

Lilla jak dotąd nie miała szczęścia w miłości. Jej małżeństwo zakończyło się rozwodem i od trzech dekad pozostaje samotna. Po rozstaniu z mężem spotykała się z mężczyznami, jednak żadna z tych relacji nie przetrwała próby czasu. Jest mamą dwojga dzieci, a w jej życiu szczególne miejsce zajmuje także ukochana wnuczka.

W życiu nie zaznałam miłości, takiej prawdziwej. Mam przyjaciół, ale ja też jestem kobietą i chciałabym, żeby ktoś przyszedł, przytulił i powiedział: Lilka nie martw się, będzie dobrze - wyznała produkcji ''Sanatorium miłości'' Lilla.

Fani zachwyceni nową uczestniczką "Sanatorium miłości"

Pod postem w mgnieniu oka zaroiło się od komentarzy wiernych widzów programu. Fani nie kryli emocji i niemal jednogłośnie uznali, że Lilla może okazać się jedną z najbardziej wyrazistych postaci nadchodzącego sezonu. Wielu internautów przewiduje, że jej obecność sporo namiesza i sprawi, że w show nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji.

Będzie się działo

Niech znajdzie miłość czytamy pod zdjęciem uczestniczki programu.

Internauci zwrócili także uwagę na jej przedsiębiorczość i determinację, podkreślając, że przeszła imponującą drogę zawodową.

Zaradna i ogarnięta życiowo kobieta - czytamy w komentarzach.

Myślicie, że w "Sanatorium miłości" uda jej się odnaleźć bratnią duszę?

Nie bała się wyzwań i trudnych wyborów. Ta uczestniczka "Sanatorium miłości" może skraść całe show fot. mat. prasowe TVP

