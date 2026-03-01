Nie bała się wyzwań i trudnych wyborów. Ta uczestniczka "Sanatorium miłości" może skraść całe show
Przed nami ósma edycja uwielbianego przez widzów programu "Sanatorium miłości". Telewizja Polska odsłania karty, pokazując widzom uczestników najnowszego sezonu show. Jedna z bohaterek zwróciła szczególną uwagę internautów.
Poznajcie Lillę. pochodzącą z Sosnowca rozwódkę, która może pochwalić się wyjątkowo bogatym życiorysem. Kobieta od wielu lat nie ma szczęścia w miłości, dlatego postanowiła poszukać jej w programie. Co jeszcze wiadomo na temat uczestniczki nadchodzącej edycji "Sanatorium miłości"? Przeczytajcie koniecznie.
Lilla z Sosnowca odnajdzie miłość w "Sanatorium miłości"?
Wielkimi krokami zbliża się ósmy sezon jednego z flagowych programów TVP "Sanatorium miłości", który jak zwykle poprowadzi uwielbiania przez widzów Marta Manowska. Do sieci trafiają pierwsze zdjęcia uczestników "Sanatorium Miłości", a widzowie dzielą się swoimi pierwszymi wrażeniami w komentarzach.
Jedną z gwiazd popularnego formatu będzie Lilla, rozwódka z Sosnowca, która zdecydowanie nie boi się żadnej pracy.
Lilla jest z wykształcenia rzeźniczką i przez wiele lat pracowała w zakładach mięsnych i sklepach, gdzie pełniła funkcje kierownicze. Pracowała również jako piekarz, plastyk i cukierniczka, nawet samodzielnie wykonywała torty. Prowadziła własną działalność związaną z organizacją imprez. Przez dekadę była kierowcą auta dostawczego i jeździła po całej Europie
Lilla jak dotąd nie miała szczęścia w miłości. Jej małżeństwo zakończyło się rozwodem i od trzech dekad pozostaje samotna. Po rozstaniu z mężem spotykała się z mężczyznami, jednak żadna z tych relacji nie przetrwała próby czasu. Jest mamą dwojga dzieci, a w jej życiu szczególne miejsce zajmuje także ukochana wnuczka.
W życiu nie zaznałam miłości, takiej prawdziwej. Mam przyjaciół, ale ja też jestem kobietą i chciałabym, żeby ktoś przyszedł, przytulił i powiedział: Lilka nie martw się, będzie dobrze
Fani zachwyceni nową uczestniczką "Sanatorium miłości"
Pod postem w mgnieniu oka zaroiło się od komentarzy wiernych widzów programu. Fani nie kryli emocji i niemal jednogłośnie uznali, że Lilla może okazać się jedną z najbardziej wyrazistych postaci nadchodzącego sezonu. Wielu internautów przewiduje, że jej obecność sporo namiesza i sprawi, że w show nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji.
Będzie się działo
Niech znajdzie miłość
Internauci zwrócili także uwagę na jej przedsiębiorczość i determinację, podkreślając, że przeszła imponującą drogę zawodową.
Zaradna i ogarnięta życiowo kobieta
Myślicie, że w "Sanatorium miłości" uda jej się odnaleźć bratnią duszę?
