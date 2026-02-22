Marta Manowska, dziennikarka i prezenterka znana ze swojej głębokiej wrażliwości i empatii, już od ośmiu sezonów perfekcyjnie sprawdza się w roli prowadzącej w "Sanatorium miłości". W każdym odcinku nie tylko świetnie prowadzi uczestników, lecz także okazuje im wsparcie. Przy okazji prezentacji wiosennej ramówki TVP Marta Manowska w rozmowie z Party.pl zdradziła kilka zaskakujących informacji o bohaterach nadchodzącej edycji "Sanatorium miłości"!

Marta Manowska otwarcie o uczestnikach 8. edycji "Sanatorium miłości"

Marta Manowska niespełna tydzień temu poprowadziła finałowy odcinek "The Voice Senior". Zwyciężczynią programu została Violetta Kapcewicz. Prezenterka nie zniknie jednak na długo z ekranów telewidzów TVP, bowiem już niebawem na antenę powróci uwielbiane "Sanatorium miłości", w którym znów będzie można ją zobaczyć w roli prowadzącej.

Marta Manowska, podczas rozmowy z reporterką Party.pl na prezentacji wiosennej ramówki TVP, zdecydowała się opowiedzieć o uczestnikach nadchodzącej edycji "Sanatorium miłości".

Są osoby, które bardzo długo żyły schowane i wszystkich tych rzeczy, które są naszymi aktywnościami (...) nigdy w życiu nie przeżyły. Są osoby, które nigdy nie były u kosmetyczki, nigdy nie leciały helikopterem, nigdy nie grały w określone gry, nigdy nie prowadziły quada. To było piękne móc obserwować w programie, jak te osoby rozwijają się zdradziła Manowska.

Dziennikarka potwierdziła jednocześnie, że telewidzowie powinni spodziewać się w najbliższych odcinkach wyjątkowo zróżnicowanej grupy bohaterów.

Z drugiej strony były osoby o niezwykłym poczuciu humoru (...). I mamy też dwie osoby, które są tak niesztampowe, które żyją w takim innym, oderwanym, równoległym świecie, który jest absolutnie piękny, który nam się chyba nie wydarzył w tym programie zagadkowo opowiedziała prowadząca 'Sanatorium miłości'

Tak wygląda ich życie po "Sanatorium miłości"

Nie jest tajemnicą, że uczestnicy "Sanatorium miłości" na dobre zapisują się w sercach telewidzów. Jak zdradziła prowadząca programu, niektórzy bohaterowie z poprzednich edycji do dziś są w szczęśliwych związkach.

Ania i Zbyszek są zaręczeni, Ula i Stanley, Stanisław, który wziął ślub z Bogusią 14 lutego. Ula i Andrzej też są fantastyczną parą wymieniała ze wzruszeniem Manowska.

