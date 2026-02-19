8. edycja „Sanatorium miłości” startuje już w Dzień Kobiet. 8 marca widzowie zobaczą pierwszy odcinek programu, w którym seniorzy dadzą sobie szansę na miłość. Czas poznać kandydatów i kandydatki do tytułów "Króla i Królowej Turnusu". Kto zostanie nimi w tym roku? Poznajcie uczestników.

Uczestnicy 8. edycji "Sanatorium miłości"

Za nami finał "The Voice Senior", a teraz czas, na kolejny format, który zwróci uwagę na niezwykłych seniorów. Już za niecały miesiąc rusza 8. edycja "Sanatorium miłości". Oto lista uczestników:

Ewa

Emilia

Henryk J.

Henryk Rz.

Jak informuje produkcja, program "Sanatorium miłości" "od samego początku przełamywał stereotypy dotyczące seniorów i niejednokrotnie dawał „drugie życie” jego uczestnikom. Format cieszy się niesłabnącą popularnością, a co roku na casting zgłaszają się setki osób". Poznajmy więc bohaterów nowego sezonu.

Ewa w "Sanatorium miłości 8"

Ewa z Lublina jest pierwszą uczestniczką 8. edycji "Sanatorium miłości". Była zamężna dwa razy. Jej pierwze małżeństwo trwało 24 lata. Doczekała się córki i wnuczki. Drugi rozwód miała za sobą po 50-tce. To był ważny moment w jej życiu. Tuż po tym doświadczeniu przeszła metamorfozę chudnąć aż 17 kg w trzy miesiące.

Teraz czuję się atrakcyjną kobietą. Po 50 roku życia tak się zaczęłam czuć. Wcześniej zatraciłam siebie, przytyłam, a po rozwodzie zrzuciłam zbędne kilogramy, zrobiłam sobie tatuaże, odzyskałam dawną siebie i robię to, na co mam ochotę.

Jaki jest jej ideał?

Szukam mężczyzny z cechami wilka-troskliwego, opiekuńczego i wiernego

Może znajdzie go w "Sanatorium miłości"? Ewa prowadzi sportowy tryb życia, siłownię odwiedza 5 razy w tygodniu, oprócz tego rower oraz basen. Kontakt z wodą jest dla niej wyjątkowy, ponieważ pokonała swój lęk, po tym, jak jako 12-latka topiła się. Co jeszcze wiadomo o Ewie?

Przez wiele lat prowadziła trzy sklepy z bielizną, jednak po pandemii został jej jeden, który zamknęła ostatecznie w 2024 roku. Obecnie jest na emeryturze i cieszy się jej urokami, ceni sobie rozwój osobisty i uważa się za szczęśliwszą niż kiedykolwiek wcześniej informuje produkcja.

fot. Weronika Marczyk-Kiełbasa/TVP

Emilia w "Sanatorium miłości 8"

Emila jest wdową. Pochodzi z Ozorkowa. Mimo trudnego doświadczenia życiowego, wciąż jest otwartą i pogodną kobietą. "Zawsze mówi to, co myśli. Chciałaby jeszcze spotkać kogoś bliskiego, ale nie szuka znajomości za wszelką cenę. Nie zamknęła się w przeszłości, ten okres ma już za sobą i jest gotowa na to, co przyniesie jej przyszłość" - informuje produkcja. Czym Emila zajmuje się na co dzień?

Kobieta w przeszłości prowadziła sklep spożywczo-przemysłowy, a później zajmowała się sprzedażą bankową. Po przejściu na emeryturę dalej jest aktywna i obecnie pracuje w salonie urody swojej synowej. Zrobiła szkolenia i wykonuje różne zabiegi. Kobieta interesuje się kosmetykami i modą. Kocha taniec, ale przyznaje, że nie umie dobrze tańczyć.

Sama podkreśla:

Nigdy nie szukałam mężczyzny. Chciałam, żeby to on mnie znalazł. (...) Czuję się atrakcyjną kobietą. Moje serce można zdobyć dowcipem, inteligencją i sarkazmem. To mężczyzna musi walczyć o mnie. Jeśli jest nieśmiały, to znaczy, że jest pierdołą, a po co mi taki facet?

fot. Weronika Marczyk-Kiełbasa/TVP

Henryk J. z Żychlina w "Sanatorium miłości 8"

Henryk J. z "Sanatorium miłości" mieszka w Żychlinie. Był w małżeństwie przez cztery dekady, jednak to uczucie wygasło. Ma dwie dorosłe córki i czworo wnucząt. Nie do końca pogodził się z rozstanie, ale jest pewien, że jest gotowy na nową miłość.

Potrafię jeszcze pokochać kobietę i spełniać jej pragnienia mówi.

Jak informuje produkcja "Sanatorium miłości":

Henryk ma wykształcenie gastronomiczne i przez całe życie pracował w zawodzie, 25 lat jako kelner, a ostatnie 15 lat jako kucharz. Podkreśla, że nową wybrankę będzie rozpieszczał: Dziewczyna, która będzie ze mną na pewno nie zazna głodu i pozna wiele smaków… Smak miłości też.

Uczestnik kocha śpiew, taniec i spotkania z przyjaciółmi.

fot. Weronika Marczyk-Kiełbasa/TVP

Henryk Rz. z Gliwic w "Sanatorium miłości 8"

Henryk Rz. był dwukrotnie żonaty, mimo, że ślub nigdy nie był w jego sferze marzeń. Jak wyjawił, w małżeństwie żył w otwartym związku:

Ja chciałem być przez całe życie kawalerem, ale mój tata mi mówił: ożeń się. No to się ożeniłem. Żyłem w małżeństwie, żona, dzieci. W wolnym związku żeśmy byli, każdy miał swoje życie, ale relacje w domu mieliśmy bardzo dobre. Jak szedłem na randkę, to się żony pytałem, czy dobrze wyglądam.

Henryk ma dobry kontakt z pierwszą żoną i dziećmi. Jego druga żona była zamożna, co przed nim ukrywała, by nie tworzyć związku dla pieniędzy. To drugim rozwodzie Henryk z "Sanatorium miłości" przeżył kryzys psychiczny. Na szczęście udało mu się odzyskać zdrowie. W ostatnim czasie schudł 27 kg. Ważna jest dla niego aktywność fizyczna, dużo tańczy, jeździ na rowerze i pływa. Co więcej?

Seks nie jest dla niego tematem tabu. Jest temperamentny i bezpośredni, potrafi powiedzieć prosto w oczy to, co myśli. Lubi flirtować i zaznacza, że ma opinię podrywacza. (...) Henryk uważa, że w relacjach ma jednak pewien problem: Ja nigdy się nie zakochuję. Szczerze mówiąc, nigdy się nie zakochałem. Może kiedyś się zakocham? Kto wie? Życie różne płata figle. (...) Uwielbiam robić przyjemności kobiecie, bo jestem romantykiem.

Henryk placowal jako operator obrabiarek numerycznych CNC, produkując m.in. czołgi przez 39 lat. Obecnie pracuje jako "złota rączka".

