Doda to zodiakalny Wodnik! Osoby spod tego znaku to wyjątkowo niezależne typy, uczciwe i pełne ambicji. Czy Doda się z tym zgadza? Opowiedziała o tym w rozmowie z naszą reporterką. Ale to nie wszystko! Zapytaliśmy również wokalistkę, czy zgadza się z opisem zodiakalnego Wodnika w kontekście spraw łóżkowych. Co na to piękna gwiazda? Sprawdźcie szczegóły!

Doda zdradziła, jaka jest w sypialni. "Nie miałam w swoim życiu wielu kochanków"

W życiu Dody naprawdę intensywny, zawodowy czas - niedawna premiera nowego singla i praca przy nowym show, w którym jest główną gwiazdą to tylko początek! Tak, tak - już na początku września zobaczymy pierwszy odcinek programu "Doda. 12 kroków do miłości", w którym to eksperci pomogą piosenkarce wybrać jej idealnego partnera! Jak wiadomo, sama nie miała w miłości zbyt wiele szczęścia, dlatego teraz postanowiła powierzyć te sprawy w ręce specjalistów.

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Dodą i podczas naszego wywiadu nie zabrakło oczywiście pytań o nowe reality show i nowy singiel, ale także pojawił się temat jej znaku zodiaku! Doda szczerze przyznaje, że jest stuprocentowym Wodnikiem! W naszej rozmowie wokalistka odniosła się między innymi do opisu Wodnika w kontekście... spraw łóżkowych. Tym samym zdradziła, jakimi zasadami kieruje się w sypialni...

- Nie miałam w swoim życiu wielu kochanków. Właściwie z tymi, z którymi spałam to się później albo zaręczałam, albo byli moimi mężami. Nie rozdaję się na prawo i lewo i mimo obowiązujących trendów i takiej rozpusty panującej i w mojej branży, ale też coraz częściej już w normalnym świecie, ja nadal jestem bardzo konserwatywna i konsekwentna jeżeli chodzi o sprawy seksu - zdradziła nam Doda.

Co jeszcze na ten temat opowiedziała nam piękna wokalistka? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!