Doda zmieniła swoje podejście do ubrań, dlatego planuje znów przewietrzyć swoją szafę i pozbyć się większości ciuchów. Ma już konkretny plan - część z nich już przekazała do Domu Matki i Dziecka. Co z resztą? Swoje plany zdradziła w rozmowie z Agencją LifeStyle Newseria.

Doda: "W końcu zrozumiałam, że te szmaty nie są nic warte"

Swoimi kreacjami od ponad 20 lat zachwyca nie tylko na scenie. Doda zawsze wygląda stylowo, a fani uwielbiają jej szalone, często kolorowe i odważne stylizacje. Swego czasu wokalistka powiedziała jednak stop i przestała kupować nowe ubrania:

W końcu zrozumiałam, że te szmaty nie są nic warte i w ogóle w żaden sposób nie określają mojej wartości, bo ona jest zupełnie gdzie indziej, a tylko stymulują moją próżność. Nie chcę tak żyć. Chcę być ceniona za to, co mam w głowie, w sercu – mówi Doda.

Co więc zrobi ze swoją potężną garderobą? Posłuchajcie Dody!

