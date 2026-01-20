W niedzielę, 18 stycznia, para prezydencka Karol i Marta Nawroccy pojawiła się bez zapowiedzi w Maciejowicach (powiat garwoliński). Ich obecność wywołała ogromne zaskoczenie wśród wiernych uczestniczących w nabożeństwie w miejscowym kościele. Nikt się nie spodziewał wizyty głowy państwa i jego małżonki w tak małym miasteczku i w tak kameralnych okolicznościach. Zdjęcia pary prezydenckiej szybko obiegły sieć.

Niespodziewana obecność pary prezydenckiej w kościele w Maciejowicach

Zdjęcia z wizyty błyskawicznie pojawiły się w mediach społecznościowych, dokumentując obecność Karola i Marty Nawrockich w kościele. Ich skromna obecność, bez asysty ochrony czy oficjalnych zapowiedzi, przyciągnęła uwagę lokalnej społeczności. Wielu mieszkańców dopiero po chwili zorientowało się, kto zasiadł w ławkach świątyni.

Po udziale w nabożeństwie, prezydent i pierwsza dama spotkali się z burmistrzem Maciejowic, Tomaszem Kwiatkowskim. Włodarz przekazał im pozdrowienia od mieszkańców oraz zaprosił na nadchodzące Obchody Kościuszkowskie - jedno z najważniejszych wydarzeń w regionie.

W tym samym dniu para prezydencka miała również okazję do krótkiej rozmowy z wójtem gminy Łaskarzew, Markiem Ziędalskim. Wójt nie krył wzruszenia i dumy ze spotkania, podkreślając, że był to dla niego wielki zaszczyt. Zaprosił Karola Nawrockiego i Martę Nawrocką do odwiedzenia swojej gminy.

Stylizacje prezydenckiej pary. Idealnie się dopasowali

Nieoficjalny charakter wizyty uwidocznił się również w ubiorze prezydenta i jego żony. Karol Nawrocki postawił na ciemny golf, zaś Marta Nawrocka miała na sobie biały golf oraz czarne spodnie dzwony. Całość jej stylizacji uzupełniły subtelne perłowe kolczyki.

Ten wybór garderoby daleki był od protokolarnych stylizacji typowych dla oficjalnych wystąpień pary prezydenckiej. Ostatnio Marta Nawrocka zachwyciła wieczorową suknią podczas noworocznego spotkania w Pałacu Prezydenckim. Pierwsza dama zdecydowanie potrafi dobrać odpowiedni strój do okazji, w czym pomaga jej stylistka modowa.

Marta Nawrocka na koncercie kolęd w Rykach

Marta Nawrocka ma za sobą bardzo intensywny weekend. Dzień wcześniej, w sobotę 17 stycznia, pierwsza dama pojawiła się w Rykach, gdzie uczestniczyła w koncercie kolęd zespołu Mała Armia Janosika. Wydarzenie miało miejsce w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela i odbyło się pod patronatem Marty Nawrockiej.

Mała Armia Janosika to największy w Polsce zespół góralski, który łączy dzieci, młodzież i dorosłych z południowych regionów kraju. Ich występy to połączenie góralskiej tradycji z nowoczesnymi aranżacjami, co spotyka się z dużym uznaniem wśród słuchaczy.

