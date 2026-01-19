17 stycznia Marta Nawrocka uczestniczyła w koncercie kolędowym zespołu Mała Armia Janosika. Wydarzenie odbyło się w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Rykach, w województwie lubelskim. Była to okazja do zaprezentowania projektu "Z gór płynie kolęda". Pierwsza dama podzieliła się relacją z tego wieczoru za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie.

Zespół Mała Armia Janosika, znany jako największa góralska kapela w Polsce, zrzesza dzieci, młodzież oraz dorosłych. Ich występ wywarł ogromne wrażenie na Marcie Nawrockiej, która chętnie dokumentowała koncert w mediach społecznościowych, dzieląc się nagraniami i podziękowaniami.

Stylizacja pierwszej damy przyciągnęła uwagę

Uwagę wszystkich obecnych, a później także internautów, przyciągnęła stylizacja Marty Nawrockiej. Pierwsza dama wybrała na ten wieczór klasyczną biało-czarną kreację. Miała na sobie golf w najmodniejszym kolorze tego sezonu, czyli "cloud dancer" oraz czarny płaszcz zapinany na guziki. Całość uzupełniały perłowe kolczyki oraz element, który skradł całe show - biała opaska.

To właśnie ta ostatnia przykuła szczególną uwagę obserwatorów i komentujących. Stylizacja wydała się wielu osobom elegancka, a zarazem skromna i stosowna do okazji. Biała opaska została uznana za wyjątkowy akcent, który dodał klasy całemu wizerunkowi.

Internauci pod wrażeniem Marty Nawrockiej

Pod nagraniem opublikowanym przez Martę Nawrocką na Instagramie, w którym relacjonuje koncert zespołu Mała Armia Janosika, pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. Internauci wyrażali uznanie dla jej obecności oraz zaangażowania w wydarzenie o charakterze kulturalno-religijnym.

Wśród komentarzy pojawiły się takie wpisy jak:

Jak dobrze, że nasza Pierwsza Dama jest zawsze tam, gdzie być powinna. Brawo Pani Marto, jest Pani NASZA, a kolędowanie Małą Armią Janosika, to wisienka na torcie polskich kolęd. Jesteście cudowni, uwielbiam.

Pierwsza Dama, która w końcu pełni swoją funkcję wręcz fenomenalnie. Pani Marto serdeczne pozdrowienia dla Pani, głos młodych został w wyborach prezydenckich dobrze oddany na taką parę prezydencką. - piszą internauci

Wy też jesteście pod wrażeniem?

Fot. Alicja Stefaniuk KPRP

